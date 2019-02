Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Samedi 02/02/2019 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 33 millions $14, 16, 25, 29, 30 & 48. No comp. 12. Lot garanti de LOTTO 6/4942695473-03 ONTARIO 49 2, 4, 14, 27, 46 & 48. No comp. 47. Gros lot de LOTTARIO estimé à 560,000 $3, 11, 15, 17, 23 & 37....

Un autre week-end festif vous attend, ce samedi et dimanche de 10 h à 17 h, à la Fête des neiges de Montréal. Rassemblez toute la famille et venez célébrer les joies de l'hiver avec Boule de neige et ses amis. En primeur ce week-end, 2 et 3 février...