Takeda annonce ses résultats pour le 3e trimestre de l'exercice 2018





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) :

Chiffre d'affaires sous-jacent en hausse de +4,8 % depuis le début de l'exercice avec une croissance du portefeuille des médicaments sur ordonnance dans toutes les régions

Solide augmentation du chiffre d'affaires sous-jacent de +4,8 % avec une forte dynamique continue dérivant des facteurs de croissance de Takeda (gastroentérologie, oncologie, neuroscience et marchés émergents) qui ont augmenté de +10,5 %.

Les produits de croissance clés que sont Entyvio (+35,1 %), Ninlaro (+36,6 %) and Trintellix (+19,5 %) ont été d'importants facteurs de croissance des revenus, tout comme les produits acquis dans le cadre de l'acquisition d'Ariad en 2017, à savoir Iclusig (+26,0 %) et Alunbrig (+151,4 %).

Dans chaque région, le portefeuille des médicaments sur ordonnance a augmenté par rapport à l'année précédente (États-Unis +8,5 %, Japon +4,9 %*, Europe et Canada +4,9 %, marchés émergents +5,1 %).

*Japon +3,0 % hors paiement initial reçu pour l'octroi de licence de produit

Le chiffre d'affaires déclaré a progressé de +0,8 % depuis le début de l'exercice pour atteindre 1 380 milliards JPY, malgré l'impact négatif des taux de change (-1,1 pp) et des dessaisissements (-3,0 pp). L'impact des dessaisissements inclut la vente de produits supplémentaires à la Teva JV au cours de l'exercice 2017, ainsi qu'à Multilab et Techpool au cours de l'exercice 2018.

Bénéfice sous-jacent tiré des activités de base en hausse de +32,3 % depuis le début de l'exercice, avec marge en hausse de 530 points de base en réponse au dynamisme des activités et à l'exécution de la Global Opex Initiative

Bénéfice tiré des activités de base sous-jacent en hausse de +32,3 %, avec une expansion de 530 points de base de la marge. 70 % de cette amélioration de la marge est imputable à la discipline des dépenses d'exploitation, révélatrice de la totale intégration de la Global Opex Initiative dans les méthodes de travail chez Takeda. Le reste de l'augmentation de la marge résulte d'un mix de produits favorable.

Le bénéfice d'exploitation déclaré a reculé de -11,7 %, passant à 284,4 milliards JPY. Il a été impacté par deux solides gains non récurrents comptabilisés pour l'exercice 2017 : la vente des actions de Wako pour 106,3 milliards JPY et la vente de produits supplémentaires à la Teva JV. En outre, Takeda a comptabilisé des dépenses non récurrentes liées à l'acquisition proposée de Shire au cours de l'exercice fiscal 2018. À l'exclusion de ces éléments non récurrents, le bénéfice d'exploitation a augmenté de +55,5 %.

Le BPA de base sous-jacent a connu une croissance de +34,2 % depuis le début de l'exercice. Le BPA déclaré a connu une baisse de -32,0 %, passant à 210 JPY par action, en réponse aux dessaisissements, aux coûts liés à Shire et à la perte d'entreprises associées comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence en raison d'une provision pour dépréciation reconnue par Teva Takeda Pharma Ltd.

Jalons en termes de R&D au 3e trimestre

L'essai mondial Ph-3 sur le vaccin expérimental TAK-003 contre la dengue a atteint son critère d'efficacité principal.

Les données de maintenance du Ninlaro, utilisé post-greffe pour le myélome multiple, ont été soumises à la FDA en novembre 2018 et, après de nouvelles discussions avec cette dernière, Takeda a pris la décision de retirer le dépôt du dossier et de le resoumettre lorsque des données de survie plus complètes seront disponibles.

L'Alunbrig a été approuvé dans l'UE pour le cancer du poumon non à petites cellules ALK+ post-crizotinib.

Le CHMP a émis un avis favorable concernant l'Adcetris dans l'UE pour le traitement de première ligne du lymphome de Hodgkin de stade IV de type CD30+.

Multiples collaborations avancées dans notre nouveau portefeuille d'immuno-oncologie.

Débloquer des liquidités en améliorant le modèle d'affaires et en rationalisant le bilan

Le flux de trésorerie d'exploitation disponible depuis le début de l'exercice a baissé de -20,2 %, principalement en réponse à l'impact de la vente de produits supplémentaires à la Teva JV au cours de l'exercice 2017.

La vente de valeurs boursières et immobilières a généré 45,4 milliards JPY en espèces et la vente des activités non essentielles Techpool et Multilab ont généré 27,5 milliards JPY supplémentaires.

Les agences de notation confirment des cotes de solvabilité de catégorie d'investissement.

Costa Saroukos, directeur financier, a commenté en ces termes :

« L'axe stratégique et l'exécution supérieure de Takeda continuent à générer des performances robustes au cours des trois premiers trimestres de l'exercice 2018. En plus d'une solide exécution commerciale, nous avons continué à respecter notre engagement à augmenter nos marges, avec une augmentation du bénéfice sous-jacent tiré des activités de base de 530 points de base découlant de notre Global Opex Initiative.

Outre l'obtention de résultats financiers probants, nous avons également finalisé l'acquisition de Shire le 8 janvier dernier. Nous avons finalisé le financement de la transaction à des taux d'intérêt très compétitifs et avons également inscrit les actions de dépôt américaines (American Depository Shares) Takeda à la Bourse de New York le 24décembre. L'intégration des deux sociétés évolue selon les prévisions et c'est une période passionnante pour Takeda, qui est en train de devenir un leader biopharmaceutique véritablement mondial, orienté valeurs et axé sur les activités de R&D. »

Résultats déclarés pour le 3e trimestre de l'exercice 2018 cumulé (Avril ? Décembre) (en milliards JPY) Exercice 2017

T3 CUM Exercice 2018

T3 CUM % de croissance par rapport à l'année précédente Déclaré Sous-jacent2 Chiffre d'affaires 1 369,6 1 380,0 +0,8 % +4,8 % Bénéfice tiré des activités de base1 292,7 344,6 +17,7 % +32,3 % Bénéfice d'exploitation 322,3 284,4 -11,7 % - Bénéfice net3 240,9 164,4 -31,7 % - BPA 309 JPY 210 JPY -32,0 % +34,2 %

1 Les bénéfices de base représentent le revenu net ajusté pour exclure la charge fiscale, notre part des bénéfices ou pertes d'investissements comptabilisés en vertu de la méthode de la mise en équivalence, les charges et produits financiers, d'autres coûts et résultat d'exploitation, les amortissements et dépréciations des actifs incorporels associés aux produits et autres articles que la direction perçoit comme non liés à nos activités principales, comme l'incidence de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et les frais liés à la transaction. 2 La croissance sous-jacente compare deux périodes (trimestres ou années) de résultats financiers sous une base commune et est utilisée par la direction pour évaluer l'activité. Ces résultats financiers sont calculés en devises constantes et en excluant les impacts des dessaisissements et d'autres montants qui sont des éléments exceptionnels, inhabituels ou non liés à nos opérations continues. 3 Attribuable aux propriétaires de la société.

Les prévisions révisées pour l'exercice 2018, y compris l'impact de Shire, seront annoncées en avril

Pour plus de détails sur les résultats du 3e trimestre de l'exercice 2018 de Takeda, ainsi que d'autres informations financières, veuillez consulter https://www.takeda.com/investors/reports/

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en traduisant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), neurosciences et maladies rares. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous mettons au défi les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited.(« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ou ne fait pas partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pas pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Sauf indication contraire, aucune déclaration faite dans le présent communiqué de presse (y compris toute déclaration des synergies estimées) n'est censée être une prévision ou une estimation des bénéfices pour une période quelconque et aucune déclaration faite dans ce communiqué ne doit être interprétée comme signifiant que les bénéfices ou les bénéfices par action de Takeda pour l'exercice actuel ou pour les exercices futurs correspondront ou surpasseront nécessairement les bénéfices par action historiques publiés pour Takeda.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou indirectement des investissements sont des entités distinctes. Dans le présent communiqué, « Takeda » est parfois utilisé pour plus de facilité lorsque des références sont faites à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou à ceux qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) particulière(s).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cibles », « plans », « croit », « espère », « continue », « s'attend à ce que », « objectifs », « envisage », « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », l'emploi du futur et du conditionnel, ou des mots ou des termes de sens similaire ou leur négatif. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont basées sur les hypothèses et les croyances actuelles de Takeda à la lumière des informations dont la société dispose actuellement. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performance future par Takeda ou par sa direction et sous-entendent des risques, des incertitudes connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, incluant mais sans y être limités : les circonstances économiques entourant l'entreprise de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon, aux États-Unis et à l'échelle mondiale ; les pressions et les développements concurrentiels ; les lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités règlementaires et leur timing ; les variations des taux de change ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; et l'intégration post-fusion avec les sociétés acquises, chacun pouvant faire varier sensiblement les résultats, la performance, les réalisations ou la position financière réels de Takeda par rapport à ses résultats, sa performance, ses réalisations ou sa position financière futurs formulés explicitement ou sous-entendus par de telles déclarations prévisionnelles. Pour plus d'informations sur ces facteurs et sur d'autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats, les performances, les réalisations ou la position financière de Takeda, voir « Item 3. Key Information?D. Risk Factors » dans la déclaration d'enregistrement de Takeda sur formulaire 20-F déposée auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission et disponible sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Ni Takeda ni sa direction ne garantissent que les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles s'avèreront correctes et les résultats, la performance ou les réalisations réels pourront varier sensiblement des attentes. Les personnes qui recevront le présent communiqué de presse ne doivent pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour une quelconque des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la société pourra faire. La performance historique n'est pas un indicateur des résultats futurs et les résultats de Takeda indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Bien que Takeda envisage d'annoncer une prévision de résultats prenant en compte l'impact financier estimé de l'acquisition de Shire une fois qu'une estimation financière raisonnable sera déterminée, la prise en considération de l'évaluation de l'actif, ainsi que la répartition, le calendrier et le mode d'amortissement du prix d'achat, et l'amortissement pour la prise en compte du regroupement des entreprises, nécessiteront davantage de temps. Il est également difficile d'estimer l'effet sur les profits et pertes depuis l'acquisition jusqu'à la fin de la période comptable consolidée, ou encore les coûts liés à l'acquisition pour l'exercice complet avec un niveau de précision raisonnable pour le moment. Compte tenu de l'effet notable de l'acquisition sur les résultats commerciaux, Takeda ne fournit pas de nouvelles prévisions consolidées, provisoires ou partielles, pour le moment. Notre objectif est de publier des prévisions consolidées postérieurement à la clôture de l'acquisition de Shire pour l'exercice fiscal, dès que des prévisions de résultat globales et raisonnables pourront être effectuées.

Certaines mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures financières IFRS qui ne sont pas présentées conformément aux normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards, (« IFRS »), ceci concernant notamment le chiffre d'affaires sous-jacent, le bénéfice de base, le bénéfice de base sous-jacent, le profit net de base, le profit net de base sous-jacent, le BPA de base sous-jacent, la dette nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie d'exploitation disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d'investissement et d'exploitation en utilisant à la fois les mesures conformes et les mesures non conformes aux IFRS incluses dans le présent communiqué de presse. Ces mesures conformes aux IFRS excluent certains éléments du résultat, des coûts et des flux de trésorerie qui sont inclus ou calculés différemment par rapport aux mesures les plus comparables présentées conformément aux IFRS. En incluant ces mesures non conformes aux IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'analyser plus en détail la performance, les résultats clés et les tendances sous-jacentes de Takeda. Les mesures non conformes aux IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux IFRS et doivent être considérées comme un complément et non un substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS (que nous appelons parfois mesures « déclarées »). Les investisseurs sont invités à examiner le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec leurs mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Des informations supplémentaires sur certaines des mesures non conformes aux IFRS de Takeda sont disponibles sur le site internet de Takeda (section des relations avec les investisseurs) à l'adresse :https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

Informations médicales

Ce document contient des informations sur des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou qui peuvent être disponibles sous des marques de commerce différentes, pour des indications différentes, dans des doses différentes, ou dans des concentrations différentes. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion ou une publicité pour des médicaments sous ordonnance, y compris ceux actuellement en développement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

