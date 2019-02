La Conférence mondiale sur la Fraternité humaine réunira d'importantes personnalités religieuses, intellectuelles et médiatiques internationales





La Conférence mondiale sur la Fraternité humaine réunira d'importantes personnalités religieuses, intellectuelles et médiatiques internationales, l'organisateur de l'événement et le Conseil des Sages musulmans, a été révélé aujourd'hui. Le Conseil des Sages musulmans est une organisation internationale indépendante basée à Abou Dhabi, dirigée par Son Eminence le Grand Imam d'Al Azhar, Cheikh Ahmed El-Tayeb.

L'événement se déroulera du 3 au 4 février à l'Emirates Palace Abou Dhabi sous le haut patronage de Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Vice-Commandant suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis. Destiné à consolider le statut des UAE en tant que centre mondial de la tolérance, le rassemblement coïncidera avec la visite historique de Sa Sainteté le pape François, chef de l'Église catholique et souverain de l'Etat de la Cité du Vatican, et de Son Éminence le grand imam d'Al Azhar, Cheikh Ahmed El-Tayeb, au pays.

Son Excellence Cheikh Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance des Émirats Arabes Unis, inaugurera la conférence. Les principaux orateurs seront Son Excellence Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe, Son Excellence Dr. Yusuf bin Ahmed Al Uthaymeen, Secrétaire général de l'Organisation de la Coopération islamique, sa Béatitude le Cardinal Bechara Rai, Patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, Dr. James Zogby, fondateur et président de l'Arab American Institute, sa Béatitude l'Evêque Yulius, le Pasteur de l'Église copte orthodoxe, le révérend Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises, et son Éminence Ali Al-Amin, membre du Conseil des Sages musulmans. L'événement attirera également la participation de personnalités intellectuelles et médiatiques influentes qui façonneront le tissu de la fraternité humaine internationale.

Pour sa part, Sultan Faisal Al Remeithi, secrétaire général du Conseil des Sages musulmans, a déclaré : 'Par l'accueil de cette constellation d'éminents orateurs et participants internationaux couvrant diverses confessions religieuses, nous cherchons à défendre les valeurs de tolérance et d'amour, en tant qu'outils idéaux de la coexistence pacifique, parmi les êtres humains".

"La conférence fournira une plateforme idéale pour réaffirmer l'importance de la tolérance et de l'harmonie en annonçant une nouvelle ère de fraternité humaine, d'acceptation mutuelle, de modération et de lutte contre la culture de la haine qui perturbe la paix et la sécurité dans le monde", a-t-il ajouté.

L'ordre du jour de la conférence comprendra des sessions de transfert de connaissances sur un large éventail de thèmes liés à la fraternité humaine, visant aussi à stimuler les discussions sur la promotion d'une culture de paix comme alternative aux violences et aux conflits fondés sur des dissemblances idéologiques et ethniques. Cet événement renforcera la citoyenneté en tant que concept global, reconnu par toutes les religions et les chartes humaines, et visant à placer la nation au-dessus de toutes les considérations tout en luttant contre l'extrémisme religieux qui encourage l'isolement et la haine au lieu de la coexistence pacifique et du dialogue.

La conférence examinera également les moyens pour renforcer la coopération entre l'Orient et l'Occident afin de parvenir à une paix mondiale, ainsi que la responsabilité des organisations humanitaires internationales dont la mission consiste à maintenir l'harmonie et la sécurité dans le monde. Ces sessions mettront en valeur le rôle des organisations religieuses, éducatives, culturelles et médiatiques pour sensibiliser sur l'importance de la fraternité humaine dans la société.

De plus, les participants discuteront des défis et des opportunités de la fraternité humaine, en décrivant la manière d'agir pour pouvoir tirer parti de la conscience humaine et de l'éthique religieuse et s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence, telles que l'égoïsme, l'intolérance et la haine.

