Sa Sainteté le pape François envoie au monde un message de paix et de coexistence avant sa visite historique aux Émirats Arabes Unis





Sa Sainteté le Pape François, chef de l'Eglise catholique, a envoyé aujourd'hui un message visant à mettre en valeur la tolérance pacifique, le dialogue interconfessionnel et la coexistence des cultures, et ce avant sa visite historique prévue du 3 au 5 février à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

Ce sera la première fois qu'un pape se rend dans la péninsule arabique. Le point culminant de sa visite sera la messe papale célébrée le 5 février devant plus de 135000 personnes à Abou Dhabi.

Sa Sainteté entamera une série de réunions avec Son Éminence le grand imam de l'Institut Al Azhar, le Dr Ahmed At-Tayyeb, l'un des plus éminents représentants musulmans au monde.

Cette série de réunions fait partie d'un dialogue plus global comprenant des réunions avec les dirigeants des Émirats arabes unis et le Conseil des sages musulman. Elle coïncide également avec la « Conférence mondiale de la Fraternité humaine », rassemblant 700 représentants religieux venus du monde entier.

Dans un message vidéo, le pape François a déclaré : "Je suis ravi de célébrer cette messe, pour la première fois, aux Emirats Arabes Unis, un pays qui aspire à être un modèle de coexistence et de fraternité, et le point de rencontre des différentes civilisations et des cultures, un pays où les communautés peuvent vivre librement dans le respect de leur diversité".

Sa Sainteté a ajouté : "Je souhaiterais également remercier mon cher frère et ami, Son Eminence, le Dr Ahmed At-Tayyeb, Grand Imam de l'Institut Al Azhar, et tous ceux sans lesquels cette rencontre n'aurait pas été possible. Je voudrais exprimer également mes sincères gratitudes à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source : AETOSWire

Communiqué envoyé le 2 février 2019 à 11:40 et diffusé par :