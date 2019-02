BGC Partners finalise l'acquisition d'Ed Broking Group Limited





LONDRES, 2 février 2019 /PRNewswire/ -- BGC Partners, Inc. (NASDAQ : BGCP) (« BGC Partners », « BGC » ou « l'Entreprise »), une des principales sociétés mondiales dans le domaine du courtage et de la technologie financière, a annoncé ce jour la finalisation de l'acquisition d'Ed Broking Group Limited (« Ed »), un courtier en assurance indépendant de Lloyd's of London jouissant d'une solide réputation dans les domaines suivants : accidents et santé, aérospatiale, fret, énergie, risques financiers et politiques, marine, risques professionnels et des dirigeants, assurance générale, réassurance et risques spéciaux.

Shaun D. Lynn, président de BGC Partners, a déclaré ce jour : « Nous sommes heureux de finaliser l'achat d'Ed, une société jouissant d'une excellente réputation, d'une présence mondiale et d'une excellente équipe de direction, qui continuera à s'appuyer sur le succès de BGC dans l'accroissement des activités de courtage en assurance. »

Ed fera partie de la division assurance de BGC, établie en 2017 grâce à l'acquisition de Besso Insurance Group Limited (« Besso »). Steve Hearn, actuellement PDG du groupe Ed, deviendra responsable de la division assurance de BGC. M. Hearn relèvera directement de M. Lynn.

Selon les modalités de l'accord, BGC a acquis l'intégralité d'Ed, qui inclut : des opérations de courtage sous la marque Ed au Royaume-Uni, à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï, à Miami et en Chine ; la branche allemande de courtage maritime d'Ed, Junge & Co. Versicherungsmakler GmbH ; les opérations de l'agent général administrateur d'Ed Globe Underwriting Limited, basé au Royaume-Uni ; les services Epsilon Insurance Broking Services Pty Ltd, en Australie ; et Cooper Gay SAS, basé à Paris (France).

À propos de BGC Partners, Inc.

BGC Partners est l'une des principales sociétés mondiales de courtage et de technologie financière. Les offres des services financiers de BGC comprennent des titres à revenu fixe, des contrats d'échange de taux d'intérêt, des devises, des actions, des dérivés sur actions, des dérivés de crédit, des produits, des contrats à terme et des produits structurés. BGC propose une large gamme de services, parmi lesquels l'exécution des ordres, les services de courtage et de négoce, la compensation, la compression des opérations, la post-transaction, l'information et d'autres services pour une grande variété d'institutions, financières et non financières. Par le biais de marques telles que Fenics, BGC Trader, Capitalab, Lucera et Fenics Market Data, BGC offre des solutions technologiques financières, des données de marché et des analyses reliées à de nombreux instruments et marchés financiers. BGC, BGC Trader, GFI, Fenics, Fenics Market Data, Capitalab et Lucera sont des marques commerciales/marques de service et/ou des marques déposées/marques de service de BGC Partners, Inc. et/ou de ses filiales.

La clientèle de BGC se compose de nombreuses banques parmi les plus importantes au monde, de courtiers négociants, de banques d'investissement, de sociétés de négociation, de fonds spéculatifs, de gouvernements, de sociétés et d'entreprises d'investissement. Les actions ordinaires de classe A de BGC se négocient sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « BGCP ». BGC Partners est dirigé par le président-directeur général Howard W. Lutnick. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : http://www.bgcpartners.com. Vous pouvez également suivre BGC sur https://twitter.com/bgcpartners, https://www.linkedin.com/company/bgc-partners et/ou sur http://ir.bgcpartners.com/Investors/default.aspx.

Analyse des énoncés prospectifs concernant BGC

Les énoncés contenus dans ce document concernant BGC, qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » impliquant des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Sauf si requis par la loi, BGC n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs. Pour obtenir une analyse des risques et incertitudes supplémentaires susceptibles d'entraîner des différences entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs, veuillez consulter les documents de BGC déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans ces documents et toute mise à jour de ces facteurs de risque figurant dans les formulaires suivants : 10-K, 10-Q ou 8-K.

À propos d'Ed Broking Group

Ed est un véritable fournisseur mondial d'assurance et de réassurance, dont les bureaux se situent dans les principaux centres régionaux et mondiaux d'assurance au monde. L'activité de courtage du groupe fonctionne en tant que courtier indépendant de premier plan de Lloyd's et emploie certaines des personnes les plus compétentes et les plus expérimentées de l'industrie, possédant une expertise dans l'ensemble des secteurs d'activité. La division des agents généraux administrateurs (MGA) du groupe exerce ses activités au Royaume-Uni, en France, en Australie et en Allemagne.

