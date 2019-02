Déclaration de Buanderie Blanchelle





REPENTIGNY ET SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 2 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de prendre note de cette déclaration de M. Pierre Ferron, président de Buanderie Blanchelle, concernant les informations qui circulent relativement à la signature d'une convention collective à son établissement de Saint-Jean-sur-Richelieu :

« La syndicalisation est un droit des travailleurs et nous respectons leur décision. Les négociations de cette première convention se sont déroulées rapidement, dans une atmosphère de collaboration et dans l'intérêt commun des travailleurs et de l'entreprise. Contrairement aux titres des manchettes d'aujourd'hui, les conditions salariales et de travail de nos employés sont compétitives, les meilleures dans notre industrie. Nous continuerons à oeuvrer afin d'offrir à nos 300 employés un climat de travail positif et à défendre et développer le secteur de la buanderie privée auprès des établissements de santé du Québec et du Nord-Est des États-Unis. »

M. Ferron n'accordera aucune entrevue sur cette question.

Fondée en 1977, Buanderie Blanchelle est le chef de file des services de buanderie auprès du secteur de la santé au Québec. L'entreprise compte près de 300 employés répartis dans ses deux installations de Repentigny et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

SOURCE Buanderie Blanchelle

Communiqué envoyé le 2 février 2019 à 10:50 et diffusé par :