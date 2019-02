HCL salué comme l'un des Meilleurs employeurs au Royaume-Uni pour la treizième année consécutive





HCL Technologies (HCL), une société technologique mondiale de premier plan, s'est vu décerner le titre de Meilleur employeur au Royaume-Uni, pour la treizième année consécutive ; cette distinction témoigne d'une motivation des salariés, et de pratiques en matière de personnel, hors pair. Le Top Employers Institute récompense les meilleurs employeurs à travers le monde ; ceux qui offrent d'excellentes conditions à leurs salariés, cultivent et développent les talents à tous les niveaux de l'entreprise, et qui mettent tout en oeuvre pour optimiser leurs pratiques en matière de personnel.

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale en matière de reconnaissance de l'excellence des pratiques concernant le personnel. Établi il y a plus de 25 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 500 organisations dans 118 pays. Ces entreprises certifiées Top Employers (Meilleurs employeurs) ont un impact positif sur la vie de plus de 6 000 000 de salariés à travers le monde. HCL a satisfait à la norme requise pour obtenir la certification, après avoir été évaluée en termes de stratégie talents, planification des effectifs, intégration, apprentissage et développement, gestion de la performance, développement du leadership, gestion de carrière et de la relève, rémunération et avantages, et culture.

HCL s'est vu remettre ce prix prestigieux au Hilton à Londres, le 31 janvier 2019, par Top Employers Institute. David Plink, PDG du Top Employer Institute, a déclaré : « Nous considérons que les organisations certifiées en 2019 créent des conditions de travail exceptionnelles et encouragent le développement de ces pratiques en donnant la priorité à leurs employés. Ces entreprises contribuent à enrichir le monde du travail grâce à leur constante recherche de l'excellence en ressources humaines. C'est pourquoi elles sont reconnues comme un employeur de choix ».

« Avoir été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs du Royaume-Uni, pour la treizième année d'affilée, témoigne de la culture de HCL où les salariés passent en premier. Chez HCL nous avons une forte culture de confiance et de transparence, qui nous permet de faciliter la croissance, l'apprentissage et l'excellence. La mise en capacité et l'engagement des salariés sont des éléments fondamentaux pour la pérennité de notre croissance et la réussite de notre entreprise, c'est-à-dire que nous reconnaissons l'importance de continuer à investir dans notre personnel », a confié pour sa part Apparao VV, DRH de HCL Technologies.

Depuis 2007, HCL a systématiquement été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs du Royaume-Uni. La culture IdeapreneurshipTM unique de HCL encourage l'innovation à la base, offrant une opportunité à 132 328 « ideapreneurs » (entrepreneurs d'idées) de réfléchir, de collaborer et de trouver au quotidien des idées novatrices aptes à résoudre les problèmes métier des clients. Elle se fonde sur la conviction fondamentale qu'il faut inverser la pyramide organisationnelle et mettre en capacité les salariés en première ligne, leur permettre de s'investir et leur en donner les moyens, car ce sont eux qui sont les mieux placés pour apprécier et comprendre le métier des clients, de même que pour définir la feuille de route visant à améliorer la « zone de valeur » créée lors de chacune de leurs interactions.

