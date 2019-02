/R E P R I S E -- Le Mois de l'histoire des Noirs 2019 - La Ville de Montréal salue l'engagement de 12 femmes inspirantes de la communauté noire/





MONTRÉAL,, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le 28e Mois de l'histoire des Noirs prend son envol. Son lancement a eu lieu à l'hôtel de ville en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, de la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, ainsi que des représentants de la Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs et une centaine d'invités des communautés noires.

Le Mois de l'histoire des Noirs rend hommage cette année à 12 leaders de la communauté féminine noire qui se sont distinguées dans les domaines de la culture, des communications, de l'éducation, de l'action communautaire, des arts, des affaires, du militantisme et du sport. Ces femmes au parcours engagé et inspirant sont Jennifer Abel, Dorothy Alexandre, Marcia Bailey, Grace Campbell, Déborah Cherefant, Deborah Forde, Oumalker Idil Kalif, Thelma Johnson, Marlihan Lopez, Noémi Mercier, Rose Ngo Ndjel et Akilah Newton.

« Cette année, le Mois de l'histoire des Noirs nous parle d'émancipation, des forces et du rayonnement des communautés noires, et plus particulièrement de ces femmes ayant un parcours qui nous interpellent par la qualité de leurs réalisations. Bravo à ces leaders honorées aujourd'hui. Je les remercie de leur contribution à rendre notre société meilleure », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'apport des communautés noires à la vie montréalaise est majeur, tant sur les plans politique et économique que social et culturel. C'est pourquoi ce mois bien spécial conserve toute sa pertinence encore aujourd'hui, car il permet des échanges constructifs visant les enjeux sur la diversité et l'inclusion. Nous invitons la population montréalaise à y prendre part en grand nombre », a rappelé Mme Popeanu.

Suivant l'exemple de villes américaines, Montréal célèbre le Mois de l'histoire des Noirs depuis 2002 en lui ouvrant les portes de l'hôtel de ville pour son lancement et à titre de partenaire financier. Pour en savoir plus sur sa programmation, visitez moishistoiredesnoirs.com.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

