/R E P R I S E -- Nouvelle convention collective entre Unifor et l'imprimerie Marquis/

LOUISEVILLE, QC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans une proportion de 80 % que les membres de la section locale 145 du syndicat Unifor ont approuvé une entente de principe après de longues négociations en vue du renouvellement de la convention collective.

« Nous devons souligner le résultat obtenu dans cette négociation alors que l'employeur s'est engagé à installer une nouvelle presse ce qui assurera la pérennité des emplois et de l'imprimerie à moyen et long terme », a indiqué John Caluori, adjoint au directeur québécois.

Il s'agit d'un contrat de trois avec une année supplémentaire conditionnellement à ce qu'une nouvelle presse ainsi qu'une relieuse soient installées dans l'usine de Louiseville, et ce, avant la fin de la troisième année de la convention. Des augmentations salariales de 12 % ont aussi été obtenues dont 3,5 % la première année. Ce pourcentage a été négocié pour corriger les diminutions consenties lors du précédent renouvellement de convention collective alors que l'employeur rencontrait des difficultés financières. Des ajustements salariaux allant jusqu'à 3 % et 4 % seront aussi appliqués alors que des échelons salariaux ont été ajoutés aux certains postes de travail. Plusieurs autres gains ont aussi été obtenus sur le normatif.

« Nous pensons que ces ajustements salariaux aideront le recrutement de personnel alors que l'imprimerie connaît une pénurie de main d'oeuvre. Nos membres mettent les bouchées doubles pour combler les absences alors il faut espérer que la situation se résorbe », a conclu M. Caluori.

Imprimerie Marquis est située à Louiseville et emploie 125 membres du syndicat Unifor.

