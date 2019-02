Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 01/02/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 26 millions $2, 6, 13, 19, 21, 32 & 40. No comp. 12 POKER LOTTO Main gagnante: A-H, 6-C, 10-D, 4-S, 7-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE...

Le gouvernement du Canada travaille de concert avec les Canadiens et les Canadiennes à assurer la protection continue du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique...