Nancy J. Sandy nommée directrice générale de Taconic Biosciences





RENSSELAER, NY, 01 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Taconic Biosciences a choisi Nancy J. Sandy pour succéder à M. Robert J. Rosenthal au poste de directeur général (DG). Mme Sandy est à la tête de la société depuis le 14 janvier. Le Dr Rosenthal, qui a occupé ce poste pendant quatre ans et demi, poursuit son association avec Taconic, en menant des initiatives de croissance externe en tant que directeur de l'innovation ; il occupe également des fonctions au sein du Conseil consultatif scientifique et du Conseil d'administration de Taconic.



Mme Sandy a rejoint Taconic en janvier 2016, occupant successivement les postes de vice-présidente principale de la stratégie produit et marketing, directrice de l'exploitation et présidente, avant d'être nommée Directrice Générale. Elle a mené des initiatives au niveau de l'entreprise visant à rationaliser les opérations, à aligner les équipes internes, à renforcer la culture de Taconic et à favoriser la croissance des revenus et de la rentabilité. Avant de rejoindre Taconic, Mme Sandy a occupé des postes de direction marketing dans plusieurs sociétés du secteur des sciences de la vie et des dispositifs médicaux, dont Perkin Elmer, Magellan Biosciences et Cardiac Science. Elle est titulaire d'une licence de journalisme et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Wisconsin à Madison.

« Le leadership hors-pair de Nancy, son engagement envers l'excellence et son bilan avéré chez Taconic la positionnent de façon idéale pour assumer le rôle de DG. De plus, nous sommes heureux de continuer à bénéficier de l'expertise de Bob dans ses nouvelles fonctions. Nous sommes ravis de cette transition en douceur et sommes fiers de notre talentueuse équipe de direction, qui contribuera à renforcer la société aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Kathrin Phelan Midgley, présidente du conseil d'administration de Taconic Biosciences.

Mme Sandy se souvient de son expérience chez Taconic : « Mes trois dernières années chez Taconic ont été marquées par une énergie, des changements et des progrès incroyables. La société a véritablement évolué, passant de Taconic Farms à une société de sciences de la vie de classe mondiale. Notre passion pour l'excellence associée à plus de 65 ans d'expérience dans la fourniture des meilleures solutions de modèles de recherche nous permet d'aider nos clients à résoudre des problèmes de recherche complexes, leur permettant ainsi d'accélérer les avancées en matière de santé humaine. Je suis honorée d'avoir l'occasion de diriger Taconic au cours de ce nouveau chapitre passionnant. »

Pour en savoir plus sur les solutions de modèles de recherche de Taconic, veuillez appeler le 1-888-TACONIC (888-822-6642) depuis les États-Unis ou le +45 70 23 04 05 depuis l'Europe, ou envoyer un courriel à info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial, entièrement autorisé, en matière de services et de modèles de recherche génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic fournit les meilleures solutions aux clients désireux d'acquérir, générer, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles génétiquement modifiés et des services intégrés de conception et de sélection de modèles, Taconic exploite trois laboratoires de service et six sites d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie, et possède des capacités d'expédition mondiales qui lui permettent de proposer des modèles d'animaux presque partout dans le monde.

Contact Médias :

Kelly Owen Grover

Directrice des communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

