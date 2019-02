5 000 000 $ - Une jeune résidente de la Rive-Sud de Montréal multimillionnaire grâce à Célébration 2019!





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - Claudia Phan, une résidente de la Montérégie, a mis la main sur le gros lot maison de 5 000 000 $ à la suite du gala Célébration 2019 du 13 janvier dernier.

En bref

Loterie : Célébration 2019

Lot remporté : 5 000 000 $

Catégorie : gros lot maison

Date du tirage : 13 janvier 2019

Lieu de résidence de la gagnante : Montérégie

Détaillant vendeur : Provi-soir (3250, boulevard de Rome , Brossard )

, ) Ce détaillant recevra une commission de 50 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants

Claudia Phan a reçu un billet Célébration 2019 en cadeau de la part de son père, avec lequel elle a obtenu un billet gratuit. C'est grâce à ce deuxième billet qu'elle est maintenant multimillionnaire!

a reçu un billet Célébration 2019 en cadeau de la part de son père, avec lequel elle a obtenu un billet gratuit. C'est grâce à ce deuxième billet qu'elle est maintenant multimillionnaire! Lors d'un moment passé en famille quelque temps après le tirage, la soeur de Claudia a vérifié le billet et constaté qu'il était gagnant.

Tous les membres de la famille se sont mis à crier de joie en voyant que la jeune femme avait remporté le gros lot! Ce fut un véritable choc pour tout le monde. C'est en compagnie de ses proches que Claudia s'est présentée à Loto-Québec pour réclamer son gain.

La chanceuse compte terminer ses études universitaires d'abord et avant tout, mais elle veut également en profiter pour se faire plaisir.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2018, Loto-Québec a versé un nombre record de 139 lots de 1?000?000 $ ou plus à la loterie. Les loteries Gagnant à vie, Grande Vie et Liste de vie! ont permis à 22 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

