Weatherford annonce la clôture d'une offre d'échange enregistrée des billets de premier rang à 9,875 % précédemment émis échéant en 2025





BAAR, Suisse, 1er février 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la «?société?» ou «?Weatherford?») a annoncé aujourd'hui que Weatherford International, LLC («?Weatherford Delaware?»), une société à responsabilité limitée du Delaware et une filiale indirecte, en propriété exclusive de la société, a complété son offre d'échange de billets de premier rang à 9,875 % échéant en 2025 jusqu'à un principal global de 600 millions de dollars, qui ont été émis dans le cadre d'un placement privé le 28 février 2018 (les «?billets privés?»), contre des billets de premier rang à 9,875 % échéant en 2025 jusqu'à un principal global de 600 millions de dollars enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (les «?billets en échange?»).

L'offre d'échange, qui a expiré à 17 h, heure de New York, le 28 janvier 2019, a rempli les obligations de la société relatives à l'enregistrement des billets privés. Aux termes d'une convention de droits d'enregistrement conclue par Weatherford Delaware dans le cadre de la vente des billets privés, Weatherford Delaware a convenu de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (la «?SEC?») une déclaration d'enregistrement relative à l'offre d'échange aux termes de laquelle les billets en échange, contenant des modalités substantiellement identiques aux billets privés, seraient offerts en échange des billets privés qui sont déposés par leurs détenteurs. La déclaration d'enregistrement a été déclarée en vigueur par la SEC.

Le 30 janvier 2019, la société a échangé 599 800 000 $ des billets privés en circulation contre des billets en échange. Les billets privés qui n'ont pas été déposés aux fins de l'échange dans le cadre de l'offre d'échange demeurent en circulation et continuent de comptabiliser des intérêts, mais n'ont plus aucun droit en vertu des conventions de droits d'enregistrement, sauf dans des circonstances limitées.

À propos de Weatherford International plc

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26 500 personnes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes «?considérer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?», «?projeter?», «?être susceptible de?», «?devrait?», «?pourrait?», «?fera?», «?ferait?» et «?sera?» ou d'expressions similaires ou encore de l'utilisation de verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs sont décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, et notamment dans sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles suivantes et les facteurs de risque énoncés de temps à autre dans les autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Contact pour les investisseurs :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Directrice générale adjointe de l'engagement des intervenants et directrice du marketing

