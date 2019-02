Une première phase vers la rénovation de l'école FACE





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission scolaire de Montréal (CSDM) se réjouit de l'investissement de 11 millions de dollars annoncé par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec afin de préparer le dossier d'affaires et les plans préliminaires pour planifier la rénovation de l'école FACE et la délocalisation des élèves.

« Nous sommes très heureux d'obtenir ce financement crucial pour cet immeuble patrimonial qui a d'immenses besoins depuis fort longtemps. Cette annonce nous fournit un financement de départ afin de franchir toutes les étapes nécessaires en vue de la réhabilitation complète de ce bâtiment qui figure parmi les joyaux du patrimoine montréalais. La réalisation de ce projet se fera au bénéfice de la communauté, des parents, du personnel et surtout des élèves de cette école consacrée aux arts », mentionne Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM.

« Nous apprécions vivement le partenariat que nous entretenons avec la CSDM à l'école FACE. Il s'agit là d'un bel exemple de collaboration entre deux commissions scolaires. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement qui s'engage à financer les rénovations que requiert ce bâtiment et nous travaillerons étroitement avec la CSDM afin de relocaliser nos élèves durant les travaux », déclare Angela Mancini, présidente de la Commission scolaire English Montréal.

« C'est un grand soulagement pour la communauté scolaire qui vivait dans l'incertitude ces dernières années. Notre plus grand défi reste de trouver un espace suffisamment grand pour délocaliser l'ensemble des élèves, tout en affectant le moins possible la vocation artistique de l'école. En espérant que nos partenaires montréalais sont à l'écoute, car la réussite éducative est une responsabilité partagée », insiste Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire de Ville-Marie.

« Il s'agit d'une école phare tant pour son architecture que par sa vocation. Nul doute que ce vaste projet de rénovation rehaussera la qualité de notre parc immobilier. Il s'agit d'un autre exemple de l'attention que nous portons à nos immeubles pour assurer un environnement sain et stimulant pour les élèves et le personnel », reconnaît Robert Gendron, directeur général de la CSDM.

Rappelons qu'avec ses 191 établissements et près de 17 000 employés, la Commission scolaire de Montréal est le plus grand réseau d'écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités, elle organise les services éducatifs pour 114 000 élèves, elle gère les ressources humaines, financières et matérielles, elle coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la communauté.

SOURCE Commission scolaire de Montréal

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 15:20 et diffusé par :