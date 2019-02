Panasonic atteint le seuil d'une production mondiale cumulative de 200 millions*1 de ventilateurs d'aération





Panasonic Corporation a annoncé que Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. (PESES), une société du groupe Panasonic spécialisée dans la qualité de l'air intérieur (QAI) et les systèmes environnementaux, avait enregistré une production mondiale cumulée de 200 millions de ventilateurs d'aération en décembre 2018. Soixante années se sont écoulées depuis la fabrication du premier ventilateur d'aération par la société en 1958. Depuis sa fondation en 1909, PESES s'est consacrée à l'amélioration de la QAI grâce à la fourniture de ventilateurs d'aération, de ventilateurs électriques et de purificateurs d'air. La société produit chaque année plus de sept millions d'unités de ventilateurs d'aération, son produit phare. En les proposant dans plus de 40 pays et régions, PESES contribue à l'amélioration de la QAI dans le monde en s'appuyant sur son expérience et sur les technologies acquises au Japon.

Historique du secteur des ventilateurs d'aération au Japon

Les ventilateurs d'aération s'appelaient à l'origine « ventilateurs d'extraction » et leur utilisation était limitée à des lieux tels que les cinémas ou les hôpitaux. Kawakita Denki Kigyosha, la société qui a précédé PESES, a commencé à distribuer des ventilateurs dans les hôpitaux en 1928. Conformément à une requête de la Japan Housing Corp. (l'actuelle Urban Renaissance Agency) en 1956, la société a mis au point « le premier ventilateur d'aération » spécialement conçu pour les logements sociaux, puis l'a lancé en 1958. Le produit a donc commencé comme un ventilateur d'aération dont la fonction était d'évacuer la fumée et les odeurs des cuisines.

Au cours des années 1970, face à la prise de conscience croissante à l'échelle mondiale de la nécessité d'une protection de l'environnement, d'une efficacité énergétique et d'un confort domestique, les maisons super-isolées sont devenues de plus en plus populaires. Pour résoudre les problèmes de condensation qui en résultent, une ventilation centralisée à domicile était nécessaire et PESES a réagi en développant un système de ventilation à récupération d'énergie. En 2003, la loi a imposé de doter toutes les pièces d'une ventilation 24h/24 afin de prévenir le syndrome des bâtiments malsains. PESES a été l'un des premiers à lancer une série de produits et de systèmes pour une ventilation 24h/24, ainsi qu'un service d'aide à la conception de ventilation.

Depuis environ 2008, les particules présentes dans l'air extérieur, telles que le pollen, les poussières jaunes et les particules fines PM2,5 affectent la vie des personnes, suscitant un intérêt croissant pour les systèmes de ventilation de classe 1. Contrairement aux systèmes classiques de classe 3 qui rejettent simplement l'air vicié se trouvant à l'intérieur, les systèmes de ventilation de classe 1 permettent de purifier l'air de l'extérieur avant de le transporter à l'intérieur en utilisant une ventilation mécanique pour l'alimentation en air et l'évacuation. La conception des logements est également en train de changer au Japon à l'heure où le gouvernement encourage la construction de maisons à consommation énergétique nette zéro (Net Zero Energy Houses). Il existe également une demande croissante de maisons dans lesquelles il est possible de vivre dans le bien-être et en toute tranquillité d'esprit pendant de nombreuses années. Les gens passent beaucoup de temps à l'intérieur. La « ventilation intelligente pour le bien-être » présente donc un intérêt croissant en tant que système permettant d'améliorer la QAI et de fournir un environnement d'air de haute qualité. La ventilation de classe 1, où l'on utilise des systèmes de ventilation à récupération d'énergie, est donc encouragée.

Historique de l'activité des ventilateurs d'aération de PESES en dehors du Japon

PESES a récemment introduit de nouveaux produits et exploite de nouveaux marchés en Chine, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, sur la base de technologies et de produits développés pendant l'essentiel de son expérience commerciale au Japon. PESES a mis en place des systèmes de production locale en construisant des usines à Hong Kong*2 en 1981, en Chine en 1993, en Thaïlande en 1996 et au Mexique en 2016, ainsi qu'en exploitant des usines en Malaisie, en Indonésie et en Inde. Le site de Chine constitue sa plus grande base de production en dehors du Japon. Il développe et fabrique des produits pour la Chine afin de garantir un approvisionnement rapide et efficace en produits répondant aux besoins des clients locaux. Le site sert également de base de production mondiale, développant et fabriquant des produits pour d'autres pays. En Asie, PESES distribue largement les produits qu'elle a développés et fabriqués en s'adaptant aux caractéristiques de chaque région. La société a commencé à proposer des ventilateurs d'aération sur le marché nord-américain en 1993 et a étendu ses activités à des produits hautement estimés pour leur efficacité énergétique, leur silence et leur longue durée de vie.

En réponse à la sensibilisation croissante du public à l'importance de la qualité de l'air, PESES va continuer de contribuer à l'amélioration de la QAI en fournissant des produits axé sur la QAI à ses clients du monde entier.

Notes : *1 Ce chiffre représente la production mondiale cumulée de ventilateurs d'aération de PESES entre 1958 et décembre 2018. *2 La production à Hong Kong a été transférée en Chine et a pris fin en 2001. Actuellement, PESES ne produit pas de ventilateurs à Hong Kong.

1. La voie à suivre pour produire 200 millions de ventilateurs

Panasonic Ecology Systems est le leader de l'industrie des ventilateurs d'aération grâce à l'introduction de nouveaux produits dans le monde qui répondent aux besoins du moment. La société exploite également des usines à l'étranger, contribuant ainsi à l'amélioration de la QAI en fournissant des produits conçus pour répondre aux besoins de chaque pays et basés sur les technologies de ventilation développées au Japon.

2. Vue d'ensemble des principales bases de production de ventilateurs d'aération dans le monde

Depuis le début des exportations de ventilateurs électriques en 1918, Panasonic Ecology Systems s'est engagée à apporter une contribution mondiale par le biais de son activité environnementale. Avec des usines et des bureaux de vente basés en Amérique du Nord, en Chine et en Asie, la société promeut la qualité de l'air intérieur à l'échelle mondiale en fournissant des produits adaptés au climat et à l'environnement résidentiel de chaque pays.

Amérique du Nord

Depuis le lancement de l'activité des ventilateurs d'aération en Amérique du Nord en 1993, Panasonic Ecology Systems a été la pionnière en matière de ventilateurs de plafond écoénergétiques, silencieux et à longue durée de vie, qu'elle distribue dans le cadre de sa série baptisée Whisper. La société a reçu le prix Energy Star le plus prestigieux, à savoir le Prix du partenaire Energy Star pour l'excellence soutenue pendant l'année, dans le cadre du programme américain de certification de produits écoénergétiques. Ce prix témoigne de la présence solide et établie de la société dans le secteur des activités à haute valeur ajoutée.

La popularité récente des maisons super-isolées et écoénergétiques accroît la sensibilisation à l'importance de la QAI et de l'environnement intérieur. Panasonic Ecology Systems a réagi en développant des produits offrant un environnement sain et confortable avec une qualité de l'air intérieur améliorée pour les individus et leurs habitations.

Chine

En Chine, le gouvernement a renforcé les réglementations environnementales. Le public est de plus en plus sensible à l'importance de la qualité de l'air. Panasonic Ecology Systems a fait son entrée sur le marché chinois de la QAI en 1993 et dispose actuellement d'une usine à Shunde, dans la ville de Foshan (province du Guangdong), et d'une autre à Beijing. Ces usines fabriquent et développent des produits qui répondent aux besoins locaux. Sous le slogan « Changer l'air changera l'avenir » (Changing the Air will Change the Future), la société s'est engagée à améliorer la QAI en fournissant un ventilateur de récupération d'énergie, un sèche-linge de salle de bain et d'autres produits de QAI.

Asie

Cela fait longtemps que Panasonic Ecology Systems distribue des ventilateurs d'aération dans les pays asiatiques. Actuellement, la qualité de l'air suscite de plus en plus d'inquiétudes, en raison de la dégradation de l'environnement avec notamment les particules fines PM2,5 et le problème de brume sèche. Avec l'augmentation des logements de milieu et de haut de gamme, conduisant à des maisons super-isolées, les systèmes de ventilation revêtent de plus en plus d'importance. Panasonic Ecology Systems développe des systèmes de ventilation répondant aux besoins des pays asiatiques, en se concentrant principalement sur la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde. Conformément aux conditions ayant trait aux habitudes de vie et aux conditions de logement, Panasonic Ecology Systems renforce actuellement ses propositions de solutions avec notamment des systèmes de ventilation fonctionnant en coordination avec les systèmes de climatisation, contribuant ainsi à la réalisation de son mot d'ordre : « Une QAI et des modes de vie confortables ».

