Le gouvernement du Canada annonce un appel d'idées pour Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance





GATINEAU, QC, le 1er févr. 2019 /CNW/ - L'itinérance a des répercussions économiques et sociales sur toutes les communautés canadiennes. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les personnes qui sont dans le besoin et estime que même un seul Canadien sans abri est un sans-abri de trop.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, a lancé un appel d'énoncés de projet pour élargir le volet Communautés désignées dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Le 1er avril 2019, l'initiative Vers un chez-soi remplacera la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance. À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada verse un financement stable à long terme à 61 communautés désignées partout au Canada afin d'appuyer les solutions locales à l'itinérance. Dans le cadre de la stratégie repensée, le volet Communautés désignées sera élargi pour englober de nouvelles communautés.

La première étape consiste à lancer un appel d'énoncés de projet compétitif. Les communautés à l'extérieur du Québec et des territoires dont la population s'élève à 25 000 personnes ou plus et qui démontrent un besoin pour du financement fédéral stable et durable afin de contrer l'itinérance sont invitées à présenter une demande. Grâce à ce processus rigoureux, les communautés retenues seront invitées à élaborer et à soumettre une proposition de projet exhaustive au printemps 2019. Dans le cadre de la négociation de la sixième entente Canada-Québec, on explorera la possibilité d'accroître le nombre de communautés désignées au Québec.

Un processus de demande a été mis sur pied pour aider les communautés admissibles à remplir leur demande. Les demandes en bonne et due forme et les pièces jointes peuvent être envoyées à l'adresse hkd-dci@hrsdc-rhdcc.gc.ca ou par la poste. La date limite pour présenter une demande est le 8 mars 2019, à 23 h 59, heure du Pacifique.

Citations

« La lutte contre l'itinérance relève de toutes les communautés canadiennes. L'initiative repensée Vers un chez?soi est la preuve qu'en collaborant, nous pouvons atteindre l'objectif ambitieux de réduire l'itinérance de 50 %. L'élargissement du volet Communautés désignées n'est qu'un élément parmi les nombreux investissements et mesures qui donneront aux communautés la capacité d'élaborer des solutions durables et viables pour réduire l'itinérance. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« En tant que président du Comité consultatif sur l'itinérance, je suis fier de constater que notre recommandation d'élargir le financement du volet Communautés désignées a été mise en oeuvre. C'est l'un des nombreux piliers qui permettront aux communautés de réduire et de prévenir l'itinérance. »

- Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour prolonger le financement des programmes fédéraux de lutte contre l'itinérance et en élargir la portée. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016.

a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour prolonger le financement des programmes fédéraux de lutte contre l'itinérance et en élargir la portée. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016. Vers un chez-soi remplacera l'actuelle Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Son lancement officiel aura lieu le 1 er avril 2019.

avril 2019. Dans le cadre de Vers un chez-soi, jusqu'à six nouvelles communautés à l'extérieur du Québec et des territoires seront ajoutées au nombre des communautés désignées. On conseille aux communautés admissibles de soumettre une seule idée par communauté qui démontre le besoin de financement afin de lutter contre l'itinérance.

Document d'information : Vers un chez-soi

Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance

Processus de présentation des demandes

