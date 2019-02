C'est la rentrée à la nouvelle École hôtelière de la Montérégie!





LONGUEUIL, QC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les élèves de l'École hôtelière de la Montérégie (EHM) font leur entrée dans le tout nouveau bâtiment exclusivement dédié aux programmes de formation professionnelle en Boucherie, Boulangerie, Cuisine, Pâtisserie, Service de la restauration, Sommellerie et Lancement d'une entreprise dans le secteur de l'alimentation.

Située au 4100 chemin de la Savane à Longueuil, l'EHM met à la disposition des élèves des locaux spécifiquement aménagés pour ces disciplines et à la fine pointe des avancées technologiques et des besoins du marché du travail. On y retrouve aussi le restaurant l'Ardoise, plateau de travail ouvert au public et entièrement repensé, ainsi que le comptoir de vente des produits préparés dans le cadre des cours.

« Toute l'équipe est vraiment fière de recevoir les élèves dans un environnement ultramoderne et exclusif aux métiers de l'hôtellerie. Cela crée un sentiment d'appartenance très fort au sein du personnel enseignant et de la communauté étudiante. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir offrir à nos élèves des installations aussi fonctionnelles! », affirme Nancy Brisson, directrice de l'EHM.

Un rayonnement régional

Rappelons que, jusqu'ici, c'est au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, situé dans l'école secondaire du même nom, que se donnaient les programmes en alimentation, en plus du programme d'Infographie. L'école secondaire ayant besoin de plus d'espace pour accueillir une clientèle en croissance, le programme d'Infographie est maintenant offert au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy et tous les programmes en alimentation et hôtellerie ont été regroupés à la nouvelle EHM.

« Bien que la nouvelle École hôtelière relève de la Commission scolaire Marie-Victorin, elle offre ses programmes à toute la population de la Montérégie. La formation de très grande qualité que nous donnons à L'École ainsi que les hautes distinctions obtenues au fil des ans se voient maintenant rayonner sur toute la région. Nous en sommes très heureux. », souligne M. Frédéric Fortin, directeur adjoint de l'EHM.

Nouveau site web et inscription

Toutes les personnes intéressées par les métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie sont invitées à visiter le tout nouveau site web de l'École hôtelière à ehmonteregie.ca pour connaître les programmes offerts. Il est aussi toujours temps de s'inscrire, certains des programmes permettant des entrées périodiques.

Citation de Carole Lavallée, présidente de la Commission scolaire

« Cette école d'hôtellerie est vraiment remarquable par sa capacité à enseigner les métiers de l'hôtellerie dans un environnement fonctionnel, mais aussi par ses dimensions, son architecture et son accueil du public avec le comptoir de vente et le restaurant L'Ardoise. Les membres du Conseil des commissaires qui l'ont visitée sont unanimes à exprimer leur fierté de cette école qui est désormais un joyau pour les élèves, pour les enseignants et pour toute la grande région montérégienne. »

À propos de la Commission scolaire Marie-Victorin

Depuis 20 ans, soit le 1er juillet 1998, la CSMV offre des services éducatifs à la population des villes de Brossard, de Saint Lambert et de Longueuil (arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). Elle scolarise annuellement plus de 41 000 élèves, ce qui la positionne parmi les plus importantes commissions scolaires au Québec. La clientèle issue de l'immigration représente 53 % de la population scolaire et provient de 80 pays. 31,1 % des élèves n'ont pas le français comme langue maternelle. Par ailleurs, la CSMV est l'un des plus importants employeurs de la Rive-Sud avec plus de 4 500 employés réguliers qui contribuent à sa mission éducative. Elle gère un budget de plus de 450 millions de dollars.

