Unifor fait un don de 20 000 $ à la Community Food Sharing Association à la suite de l'incendie de son entrepôt





ST JOHN'S, le 1er fév. 2019 /CNW/ - Unifor fait un don de 20 000 $ à la Community Food Sharing Association de St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, à la suite d'un incendie qui a détruit la totalité des stocks de l'entrepôt auquel s'approvisionnent de nombreuses banques alimentaires de la région.

« Nous avons toujours soutenu activement la Food Sharing Association et, comme bien d'autres, nous voulons lui venir en aide durant cette période difficile. À titre de syndicat ayant un mandat social, nous comprenons l'importance de faire passer la justice sociale d'abord et avant tout, mais aussi de s'entraider dans des moments comme celui-ci», a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

« Cet incendie a des conséquences désastreuses, tant pour l'organisation de distribution de nourriture que pour les familles en difficulté qui dépendent du réseau de banques alimentaires, a affirmé Lana Payne, directrice de la région de l'Atlantique. C'est inspirant de voir toutes ces manifestations de soutien qui affluent depuis l'annonce de l'incendie hier. Ce type de solidarité et ce sens de la collectivité illustrent bien ce dont nous sommes capables lorsque nous unissons nos forces. »

Unifor encourage ses sections locales dans la province à faire également tout ce qui est en leur pouvoir pour aider l'Association.

Le conseil régional de l'Atlantique a contribué à hauteur de 5 000 $ et le Fonds communautaire canadien (FCC) d'Unifor a fait un don de 15 000 $ pour la cause. Dans le cadre du mandat social plus général d'Unifor, le FCC soutient des projets visant à améliorer la vie des travailleuses et travailleurs et des personnes les plus vulnérables au Canada.

Le FCC reçoit son financement de cotisations des employeurs négociées par Unifor au nom des membres. À l'heure actuelle, 28 employeurs partenaires y contribuent et le syndicat s'efforce d'augmenter ce nombre dans le cadre du processus continu de négociation collective.

Depuis sa création en 2016, le FCC a donné près de 750 000 $ à de nombreuses organisations pour aider les collectivités partout au pays.

