Lancement du programme Accélérateur de carrière à l'ESG UQAM - De la nécessité de créer un pont entre les jeunes et le monde du travail

MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'ESG+ lançait hier son tout nouveau programme Accélérateur de carrière. Grâce au financement de RBC Fondation, ce programme a été élaboré afin de permettre aux jeunes étudiants et diplômés d'acquérir les compétences relationnelles et pratiques nécessaires à leur intégration sur le marché du travail. Accélérateur de carrière est offert gratuitement et mène à une attestation de réussite ESG+ et RBC Fondation.

Un programme propulsé par RBC Fondation

Derrière la mise en place de ce programme novateur de 48 heures, articulé autour de 8 grands thèmes qui touchent aussi bien à l'intelligence émotionnelle qu'à la gestion budgétaire, il y a cette nécessité d'outiller les jeunes. Malgré tout leur dynamisme, leur détermination et leurs capacités, ces derniers ont de plus en plus de difficulté à naviguer dans un marché du travail en constants changements, qu'ils soient économiques ou technologiques. C'est pourquoi une équipe de six formateurs chevronnés de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) ont élaboré ce programme interactif et dynamique afin de leur donner toutes les chances possibles.

« RBC Fondation est fière d'annoncer un don majeur de 300 000 $ sur deux ans, qui permet à l'ESG UQAM de mettre sur pied un programme afin d'aider les étudiants, de même que les diplômés, à développer des compétences transversales et leur réseau pour une transition fluide au marché du travail. Voilà notre façon de contribuer à la réussite des jeunes au Québec et à notre prospérité économique », s'est réjouie Mme Diane Jacob, vice-présidente régionale, Centre-Sud de Montréal, RBC.

Une première cohorte ESG UQAM

La première cohorte du programme, pour qui ce lancement fait l'objet d'un premier cours, est exclusivement constituée de 40 étudiants et jeunes diplômés de l'ESG UQAM. L'ESG+ leur a concocté un programme complet qui vise à développer les aptitudes et les compétences relationnelles clés pour une intégration professionnelle optimale.

« Ce programme a aussi pour objectif de mettre les jeunes en situation de réseautage. Ce lancement officiel est, en quelque sorte, une première occasion pour les jeunes présents aujourd'hui de développer le réseau nécessaire à leur réussite et à leur satisfaction professionnelles », a annoncé M. Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

Joindre encore plus d'étudiants

Dès l'automne 2019, le programme Accélérateur de carrière sera offert aux 7 facultés et École de l'UQAM et visera, pour les cohortes à venir, l'ensemble des jeunes de 29 ans et moins inscrits à l'UQAM.

« Il est heureux de voir ce programme s'étendre à l'ensemble des étudiantes et des étudiants de l'UQAM. Dès cet automne, les cours accueilleront trois cohortes de 40 étudiants. Nous sommes convaincus que de plus en plus de jeunes seront attirés par ce programme qui contribuera à leur apprentissage académique », a affirmé Mme Magda Fusaro, rectrice de l'UQAM.

