Avis aux médias - Les ministres Lebouthillier et Champagne feront une annonce concernant un investissement immobilier dans la Ville de Shawinigan





SHAWINIGAN, QC, le 1er févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice?Champlain, accompagnés de Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, feront une annonce concernant un investissement immobilier du gouvernement du Canada dans la Ville de Shawinigan en Mauricie.

Date

Le 4 février 2019



Heure

9 h 30 (HE)



Endroit

Centre national de vérification et de recouvrement

4695, boulevard de Shawinigan-Sud

Shawinigan (Québec)

Remarque

Les médias sont priés d'arriver à 9 h 15 et de confirmer leur présence auprès de Julie Pronovost par courriel à Julie.Pronovost@arc-cra.gc.ca ou par téléphone au 514-283-2226 avant le 4 février 2019 à 8 h.

