Accord déclare un dividende trimestriel régulier de 0,09 $ par action





TORONTO, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 1er mars 2019 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 15 février 2019.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment l'affacturage, le financement de stocks, le crédit-bail d'équipement et le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis plus de 40 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

