La compagnie Coca-Cola achevé l'acquisition de Chi Ltd. au Nigeria





The Coca-Cola Company a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition de Chi Ltd. au Nigéria. Coca-Cola a annoncé son investissement initial minoritaire dans Chi, il y a trois ans et, comme prévu, a maintenant acquis la pleine propriété de la société.

La société Chi est reconnue en Afrique de l'Ouest comme un chef de file innovant en croissance rapide dans les catégories des boissons en expansion, notamment les jus de fruits, les produits laitiers à valeur ajoutée et le thé glacé. La société, créée à Lagos (au Nigéria) en 1980, produit des jus sous la marque Chivita et des produits laitiers à valeur ajoutée sous la marque Hollandia, parmi de nombreux autres produits. Coca-Cola a acquis une participation de 40% dans Chi en 2016 auprès de Tropical General Investments Group, - la société holding du Chi Ltd. Les catégories de jus et de produits laitiers à valeur ajoutée sont désormais classées parmi les segments de boissons en expansion rapide au Nigeria et en Afrique.

Cette acquisition reflète également l'optimisme affiché par Coca-Cola concernant les opportunités offertes aux consommateurs africains et son engagement à réaliser un plan d'investissement et de croissance à long terme dans le continent où elle a été présente depuis plus de 90 ans.

"Coca-Cola continue d'évoluer pour devenir une société de boissons complète. Et la gamme diverse de boissons de Chi complémente parfaitement notre portefeuille existant, nous permettant ainsi d'accélérer notre expansion dans de nouvelles catégories et évoluer nos activités en Afrique", a déclaré Peter Njonjo, président de l'Unité des affaires chez Coca-Cola en Afrique de l'Ouest. "Nous soutiendrons l'équipe de gestion du Chi pour se servir du patrimoine et des exploits remarquables de la société, tout en utilisant l'échelle du système de Coca-Cola pour reproduire son succès dans davantage de marchés en Afrique".

