Le Canada investit dans des améliorations écoénergétiques à Markham

MARKHAM, ON, le 1er févr. 2019 /CNW/ - L'efficacité énergétique dans l'industrie permet de renforcer la compétitivité, de réduire les coûts, de maximiser les profits et de promouvoir un environnement plus durable. La promotion et la reconnaissance des pratiques écoénergétiques sont des éléments essentiels de la stratégie canadienne de transition vers un avenir axé sur l'énergie propre.

L'honorable Mary F.Y. Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé officiellement aujourd'hui l'octroi de 40 000 $ à Miller Paving Limited pour la mise en oeuvre de la norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie, grâce à laquelle l'entreprise a pu réduire sa consommation d'énergie et améliorer sa performance environnementale.

Réalisée avec l'aide financière de Ressources naturelles Canada et le soutien du Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC), l'initiative a permis à Miller Paving Limited d'améliorer son efficacité énergétique et de réduire sa consommation d'énergie, ses émissions de carbone et ses coûts d'exploitation.

Plus de 2 300 entreprises représentant 20 secteurs de l'industrie et plus de 50 associations professionnelles sont membres du PEEIC - un partenariat primé entre le gouvernement du Canada et l'industrie canadienne qui favorise l'efficacité énergétique dans l'industrie en promouvant l'adoption de systèmes de gestion de l'énergie, de bonnes pratiques et de technologies.

Pendant Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie, les Canadiens ont dit vouloir que notre pays continue d'agir comme chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui contribuent à créer des emplois, à accroître la compétitivité de l'industrie, à réduire la pollution et à combattre les changements climatiques.

En bref

La norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie est une norme volontaire reconnue à l'échelle internationale qui donne aux organisations un cadre de gestion de l'énergie structuré.

Les entreprises canadiennes qui ont mis en oeuvre la norme ISO 50001 ont réussi à réduire leur intensité énergétique de près de 10 % en moyenne après deux années d'application seulement, ce qui peut représenter des économies d'énergie annuelles de 2 millions de dollars pour une grande entreprise.

Les organisations qui appliquent la norme ISO 50001 ont réduit leurs coûts énergétiques et renforcé leur compétitivité tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre et autres effets environnementaux.

Citations

« En tissant des liens solides entre l'industrie et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la prospérité future de nos villes et villages. L'engagement de notre gouvernement en faveur de l'efficacité énergétique est porteur de nouvelles possibilités et nous ouvre la voie vers de nouveaux marchés concurrentiels. Nous sommes fiers de collaborer avec Miller Paving pour bâtir un Canada plus concurrentiel et plus durable. »

Mary F.Y. Ng

Ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations



« Nous croyons à une utilisation efficace et responsable de l'énergie, et les pratiques et processus d'ISO 50001 nous ont permis d'avoir une vision plus globale de notre entreprise. La mise en application des enseignements tirés de ce programme, à la grandeur de notre organisation, amènera nos employés à économiser l'énergie à tous les niveaux - à la maison et au travail - tout en améliorant notre compétitivité dans les marchés où nous évoluons. »

Ryan Essex

Président, Miller Paving Limited

Renseignements pertinents

Partenariat en économie d'énergie dans l'industrie canadienne (PEEIC)

