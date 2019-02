Le ministre Rodriguez et des dirigeants autochtones canadiens participent au lancement de l'Année internationale des langues autochtones des Nations Unies





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, est à New York pour participer au lancement de l'Année internationale des langues autochtones de l'ONU

GATINEAU, QC, le 1er févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a participé aujourd'hui, à New York, au lancement de l'Année internationale des langues autochtones par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était accompagné de dirigeants autochtones, notamment le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde; le président du Ralliement national des Métis, Clément Chartier; le président de l'Inuit Tapiriit Katanami, Natan Obed; et le grand chef de la Nation Tl'azt'en, Ed John.

Le ministre Rodriguez en a profité pour s'adresser aux autres pays et aux dirigeants autochtones afin de réaffirmer l'engagement du Canada à renouveler et à renforcer sa relation avec les peuples autochtones. La réappropriation, la revitalisation, le renforcement et la préservation des langues autochtones sont au coeur du cheminement vers la réconciliation avec nos partenaires autochtones. Ces langues sont essentielles pour exprimer leur vision du monde, leur identité, leur culture, leurs croyances spirituelles et les liens qu'ils entretiennent avec la terre.

Le gouvernement du Canada s'est déjà engagé à verser 89,9 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer ces efforts.

En collaboration avec des partenaires autochtones, nous élaborons une nouvelle législation pour favoriser la réappropriation, la revitalisation, le renforcement et la préservation des langues autochtones. Il s'agit d'une étape historique, d'un pas de plus vers la guérison et la reconstruction de l'identité, de la fierté et des communautés autochtones partout au Canada.

Voilà des mesures importantes qui permettront la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que des appels à l'action présentés au Canada par la Commission de vérité et réconciliation.

Durant sa visite à New York, le ministre Rodriguez a également rencontré des chefs autochtones canadiens et des représentants d'ailleurs dans le monde afin de discuter des importants travaux en cours dans le domaine.

Citations

« Le lancement d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du monde entier envers les peuples autochtones. Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. La réappropriation, la revitalisation, le renforcement et la préservation des langues autochtones sont des éléments essentiels de la réconciliation. Cette année spéciale est le moment tout indiqué pour se concentrer sur cette importante question. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

En 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution afin de proclamer 2019 l'Année internationale des langues autochtones.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) considère que les trois quarts des 90 langues autochtones vivantes du Canada sont « en danger ». L'UNESCO a également statué qu'aucune langue autochtone ne se trouve dans la catégorie des langues « en sécurité ».

En 2016, seuls 15,6 p. 100 des Autochtones pouvaient converser dans une langue autochtone, comparativement à 17 p. 100 en 2011 et à 21 p. 100 en 2006. Notons que 21 p. 100 des membres des Premières Nations, 64 p. 100 des Inuits et 2 p. 100 des Métis pouvaient converser dans une langue autochtone.

En 2016, seuls 12,5 p. 100 des Autochtones ont déclaré que leur langue maternelle était une langue autochtone, alors que ce pourcentage s'élevait à 14,5 p. 100 en 2011.

En 2016, 13,3 p. 100 des Autochtones ont déclaré parler une langue autochtone à la maison la plupart du temps ou régulièrement.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a investi 89,9 millions de dollars sur 3 ans afin de préserver, de promouvoir et de revitaliser les langues et les cultures autochtones.

