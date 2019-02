Programme de soutien aux initiatives citoyennes : Lachine appelle les organismes à déposer des projets





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine invite les organismes à présenter, pour une deuxième année consécutive, des projets pour promouvoir la participation citoyenne, l'innovation, l'inclusion sociale et les saines habitudes de vie. Doté d'un budget de 25 000 $, le Programme de soutien aux initiatives citoyennes veut susciter et soutenir des projets rassembleurs en lien avec la vie culturelle, communautaire ou sportive.

« Par une fête, un aménagement permanent ou une initiative rassembleuse, nous vous invitons à déposer des idées qui animeront et feront vivre différents lieux de l'arrondissement. Grâce au programme, vous serez accompagné par l'arrondissement dans la réalisation de votre projet », souligne la mairesse de l'arrondissement, Maja Vodanovic.

Projets sollicités

Des fêtes, des festivals ou des événements ponctuels sont recherchés pour leur contribution à la vitalité de leur milieu de vie et à l'animation des espaces publics. Aussi, des aménagements physiques tels que du mobilier urbain ou un module de jeux sont des projets admissibles. Les organismes à but non lucratif, en règle avec les différents paliers de gouvernement, peuvent soumettre une demande. Les citoyens intéressés peuvent également créer un pont avec un organisme lachinois. La date limite pour soumettre un dossier est le 15 mars prochain.

Voter en ligne

Par la suite, les projets admissibles seront présentés sur le Web où les résidents pourront voter en ligne pour la meilleure initiative citoyenne, du 29 mars au 12 avril. Après compilation des résultats et en respect du budget, les projets sélectionnés seront entérinés lors du conseil d'arrondissement de mai prochain. En 2018, le projet Circuits d'entraînement écoresponsables du Groupe de recherche appliquée en macro-écologie (GRAME) avait remporté le vote public.

Les renseignements et le formulaire sont accessibles à lachine.ca dès maintenant. Pour tout renseignement, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, responsable de la gestion du programme, peut également être rejointe au 514 634-3471, poste 301.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

