McKesson Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la deuxième année consécutive





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - McKesson Canada a été nommée parmi « les meilleurs employeurs de Montréal » pour la deuxième année consécutive, dans le cadre d'une compétition annuelle organisée par les éditeurs du Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada).

« Chez McKesson Canada, nous pensons qu'offrir à nos employés la flexibilité de prendre des décisions concernant leur style de vie leur permet de réaliser leur plein potentiel. L'annonce d'aujourd'hui reflète les progrès que nous avons réalisés par rapport à cet engagement », a déclaré Paula Keays, présidente de McKesson Canada. « Nos employés sont motivés par des valeurs qui mènent, à terme, à de meilleurs résultats pour la santé des patients, des communautés et des entreprises du Canada, et je suis fière du travail que nous accomplissons chaque jour. »

McKesson Canada fait partie des 45 meilleurs endroits où travailler à Montréal en raison de ses conditions de travail flexibles, de ses avantages sociaux favorables aux familles et de ses programmes de santé et de mieux-être.

« Nous nous sommes adaptés aux besoins changeants de nos employés et de leurs familles en adoptant des politiques progressives qui favorisent la santé physique, mentale, financière et sociale », a ajouté Mme Keays. « Nous comprenons vraiment le besoin de développement professionnel, d'épanouissement personnel et de conciliation travail-famille, et nous sommes fiers d'offrir à nos employés des ressources qui les aident à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. »

Motivés par une grande éthique professionnelle, les employés de McKesson Canada bénéficient d'un environnement de travail où la collaboration, l'innovation et la diversité sont encouragées et célébrées.

Les employés de McKesson Canada bénéficient des services et des programmes suivants :

Programmes d'aide aux employés et à leur famille

Versements complémentaires pour les congés de maternité

Programmes de formation professionnelle et subventions pour les droits de scolarité

Heures de travail flexibles, incluant des vendredis flexibles*

Salle d'entraînement et cours de conditionnement sur place**

Défis de mieux-être visant à renforcer l'esprit d'équipe

Initiatives de participation communautaire

Primes pour le bénévolat et dons de bienfaisance équivalents

Régimes de retraite et d'épargne

Actions de McKesson à prix réduit

Programme de recommandation de candidats

Places subventionnées dans une garderie locale**

Jardin communautaire**

Stages rémunérés, stages coopératifs et emplois d'été pour étudiants et nouveaux diplômés



*Pour employés admissibles.

**Pour certains sites seulement.

Pour en apprendre davantage, consultez l'évaluation complète de McKesson Canada en cliquant ici*. Pour obtenir plus d'informations sur les perspectives de carrière chez McKesson Canada, visitez www.mckesson.ca/fr/careers .

*disponible en anglais seulement.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement des pharmacies, fabricants, hôpitaux et autres établissements de soins de santé avec les millions de patients qu'ils servent chaque jour, tout en contribuant à la qualité et à la sécurité des soins au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.mckesson.ca/fr/home .

À propos de Meilleurs employeurs de Montréal

Publiée pour la première fois en 2006, Meilleurs employeurs de Montréal est une désignation spéciale qui reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui agissent en tant que chefs de file de leur industrie en offrant des environnements de travail exceptionnels. Les employeurs ont été évalués par les éditeurs du Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada) selon les mêmes critères que pour la compétition nationale : (1) Environnement de travail physique; (2) Ambiance professionnelle et sociale; (3) Avantages sociaux pour la santé, les finances et la famille; (4) Vacances et congés; (5) Communications aux employés; (6) Gestion du rendement; (7) Formation et perfectionnement; et (8) Participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres du même domaine pour déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressifs et avant-gardistes. Tous les employeurs dont le siège social est situé dans le Grand Montréal peuvent participer à la compétition annuelle, peu importe leur envergure, et qu'ils soient privés ou publics.

SOURCE MCKESSON CANADA

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 12:00 et diffusé par :