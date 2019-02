Le gouvernement du Canada et ses partenaires mettent la dernière main au plan d'action pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo





Plan d'action pour la protection de Wood Buffalo présenté au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO

OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille de concert avec les Canadiens et les Canadiennes à assurer la protection continue du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé que le plan d'action pour la protection du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo a été achevé et présenté au Centre du patrimoine mondial.

Le gouvernement du Canada prend plus de 140 mesures avec ses partenaires dans le cadre de son plan d'action, en réponse à toutes les recommandations du Centre du patrimoine mondial. Les mesures comprennent :

établir des relations plus solides avec les peuples autochtones en améliorant la gestion coopérative du parc national Wood Buffalo;

évaluer les possibilités de protection à l'extérieur des limites du parc afin de préserver les écosystèmes à l'intérieur et à l'extérieur du parc national;

accroître la surveillance des écosystèmes et de la biodiversité dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca en créant un centre d'information accessible sur le savoir scientifique et autochtone;

établir un comité de représentants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones chargé d'étudier la gestion de l'eau du delta des rivières de la Paix et Athabasca et d'en faire rapport.

Pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, le gouvernement du Canada a élaboré un plan d'action en collaboration avec les peuples autochtones, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.



En travaillant de concert pour préserver le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, nous pouvons garantir son avenir pour les générations futures.

Citation

« Grâce au travail acharné et à l'engagement des gouvernements et des peuples autochtones, le Canada a présenté son plan d'action pour protéger le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Il s'agit d'une étape importante pour s'assurer que cet endroit unique sera protégé pour les générations futures. L'engagement de notre gouvernement est réel et, grâce à une action collective avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, nous assurerons l'avenir de Wood Buffalo. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le Canada recevra la réponse du Comité du patrimoine mondial au plan d'action lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou, Azerbaïdjan, tenue du 30 juin au 10 juillet 2019.

recevra la réponse du Comité du patrimoine mondial au plan d'action lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial à Bakou, Azerbaïdjan, tenue du 30 juin au 10 juillet 2019. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a fait progresser cet effort collectif pour protéger le parc national Wood Buffalo en investissant 27,5 millions de dollars en vue d'appuyer l'élaboration du plan d'action et sa mise en oeuvre rapide, et ce, afin que ce site du patrimoine mondial soit toujours un endroit précieux de valeur universelle exceptionnelle.

En juillet 2017, le Comité du patrimoine mondial a demandé au Canada de prendre des mesures pour protéger la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Le gouvernement du Canada a accueilli favorablement les recommandations du Comité du patrimoine mondial comme un important appel à l'action.

Les thèmes clés du plan d'action et les mesures spécifiques sélectionnées sont les suivants :

Renforcer les partenariats avec les peuples autochtones

Investissement dans le parc national Wood Buffalo pour renforcer la collaboration avec ses partenaires autochtones grâce à la gestion coopérative.

Accroître la capacité scientifique du parc national Wood Buffalo, y compris les sciences aquatiques, la gestion du bison et l'analyse des impacts environnementaux.

Accroître les possibilités offertes aux peuples autochtones dans le parc national Wood Buffalo grâce à des processus d'emploi et d'approvisionnement.

Évaluation environnementale

Modification de l'entente relative à la commission d'examen conjoint du projet Frontière en 2017 afin de mandater la commission d'examen à examiner les effets environnementaux et cumulatifs potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du parc national Wood Buffalo, y compris le delta Paix-Athabasca et d'en faire un rapport. La commission d'examen conjoint étudie actuellement l'évaluation complète des effets potentiels sur la VUE du parc dans le cadre de son évaluation du projet.

Engagement à veiller à ce que tous les examens d'évaluation environnementale actuels et futurs effectués conformément à la législation fédérale tiennent compte des impacts spécifiques et cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo.

Connectivité de la conservation

Établissement officiel récent de parcs provinciaux des terres sauvages sur les côtés est et sud du parc national Wood Buffalo dans le cadre du plan d'aménagement du territoire du Bas-Athabasca.

Mesures visant à faire progresser l'établissement de la zone d'intendance de la biodiversité proposée à la limite sud du parc qui offrira une protection accrue au parc national Wood Buffalo et aux éléments de sa valeur universelle exceptionnelle.

Mesures visant à élaborer une évaluation des besoins pour un réseau écologique fonctionnel d'aires protégées et à envisager des options pour des zones tampons efficaces.

Évaluation des risques liés aux bassins de résidus

Engagement à procéder à une évaluation systématique des risques liés aux résidus en collaborant avec les peuples autochtones et l'industrie à l'élaboration d'un modèle de paysage tenant compte de la remise en état des résidus, de l'hydrologie, des prélèvements, des changements climatiques, des infiltrations et des effets cumulatifs.

Travaux en cours entrepris par la Province de l' Alberta pour appuyer la gestion des bassins de résidus.

Débits environnementaux et hydrologie

Établissement d'un comité fédéral-provincial-territorial-autochtone chargé de formuler des recommandations aux gouvernements sur l'hydrologie et la gestion de l'eau.

Amélioration de la modélisation des débits des rivières de la Paix, Athabasca et des Esclaves, y compris l'identification des zones et des conditions où des changements à la quantité d'eau peuvent favoriser les résultats liés à l'intégrité écologique et hydrologique et l'exercice des droits ancestraux et issus des traités.

Amélioration des indicateurs de surveillance de la quantité d'eau dans le parc national Wood Buffalo et le delta Paix-Athabasca pour appuyer une approche de gestion adaptative.

Mesures qui pourraient améliorer les inondations printanières dans le delta Paix-Athabasca et mesures visant à déterminer les structures stratégiques de contrôle de la gestion de l'eau à court et à long terme.

Élaboration de modèles d'évaluation des débits environnementaux pour améliorer la compréhension des effets localisés des changements climatiques passés, en cours et prévus afin d'éclairer les options de gestion future.

Élaboration de modèles d'évaluation des débits environnementaux pour améliorer la compréhension des effets localisés des changements climatiques passés, en cours et prévus afin d'éclairer les options de gestion futures.

Établissement d'un centre de connaissances pour faciliter l'accès à l'information et aux données du delta Paix-Athabasca et aux sources de connaissances scientifiques et autochtones.

Surveillance et science

Engagement à élaborer un programme de surveillance intégrée pour le delta Paix-Athabasca en s'appuyant sur les programmes existants, y compris en tirant parti des possibilités offertes par le Programme de surveillance des sables bitumineux Canada- Alberta dirigé conjointement.

dirigé conjointement. Création d'un centre de connaissances pour appuyer l'amélioration de la diffusion et de la communication de la science et la surveillance de la santé du delta Paix-Athabasca.

Conservation des habitats fauniques

Des mesures axées sur le bison des bois et la grue blanche (qui sont des éléments de la valeur universelle exceptionnelle du parc national Wood Buffalo) seront mises en oeuvre dans le cadre des stratégies de rétablissement des espèces en péril respectives.

Document connexe

Fiche d'information : Mesures pour assurer la protection du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo

Liens connexes

Parc national Wood Buffalo

Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO

