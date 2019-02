Éco Entreprises Québec engagé dans la recherche de solutions pour recycler les emballages de plastique





20 entreprises québécoises et canadiennes participent au premier Forum de rencontres internationales Québec-France sur les plastiques, organisé par Éco Entreprises Québec et CITEO

MONTRÉAL, le 1 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est fier de souligner qu'une vingtaine d'entreprises québécoises et canadiennes ainsi que divers représentants gouvernementaux feront partie du premier Forum de rencontres internationales Québec-France portant sur l'innovation en matière de recyclage des plastiques, qui aura lieu à Paris les 4 et 5 février. La délégation de ÉEQ partage l'ambition d'accélérer et de mettre en place des conditions gagnantes pour le déploiement de technologies innovantes dans le domaine du recyclage des emballages en plastique.

Organisé conjointement avec son vis-à-vis français Citeo, ce Forum intitulé «?Solutions plastiques : quelles innovations pour le recyclage des deux côtés de l'Atlantique???» réunira plus de 300 participants du Canada et d'Europe. Il s'inscrit directement dans les objectifs de la Charte sur les plastiques dans les océans signée par les pays du G7 et propose une approche novatrice de collaboration entre les fabricants, les entreprises, les recycleurs et les investisseurs concernés afin d'entamer un véritable changement dans la recherche de solutions.

«?Pour une rare fois, nous retrouvons à une même table tous les intervenants de la filière des plastiques. Nous sommes persuadés que cette grande mobilisation derrière cet enjeu mondial contribuera à faire connaître les solutions novatrices. Et les entreprises, que nous représentons, qui utilisent et mettent sur le marché des emballages plastiques font aussi partie de cette solution?», a indiqué Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ.

Établir des liens entre des participants ambitieux et des projets innovants

La programmation du Forum permettra aux participants de rencontrer individuellement 13 entreprises en démarrage à la fine pointe de l'innovation en matière de recyclage des plastiques : APK (Allemagne), Carbios (France), Demetos (Italie/Suisse), Fraunhofer IVV (Allemagne), Garbo (Italie), IFP Énergies nouvelles (France), Ioniqa Technologies (Pays-Bas), JEPLAN (Japon), Loop Industries (Canada), Polystyvert (Canada), PureCycle Technologies (États-Unis), Pyrowave (Canada) et Recycling Technologies (Royaume-Uni). Un dossier complet de ces porteurs de projet, incluant une fiche de présentation de chacun d'entre eux, a préalablement été remis aux participants.

Accélérer l'innovation dans le domaine du recyclage des plastiques

D'ici 2040, les pays du G7 se sont donné l'objectif ambitieux de récupérer 100 % de tous les plastiques. Il y a plus de 150 millions de tonnes de résidus de plastique dans les océans?; le recyclage des plastiques revêt donc une urgence mondiale. Les technologies innovantes de recyclage permettront, en complémentarité avec les méthodes existantes, d'atteindre les objectifs établis.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants. À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

SOURCE Éco Entreprises Québec

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 11:47 et diffusé par :