Soutien de l'industrie de l'agroalimentaire à valeur ajoutée à Regina et sur le territoire du Traité 4





REGINA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Une aide financière du gouvernement du Canada contribuera à élargir l'industrie agroalimentaire de la grande région de Regina et d'ajouter de la valeur aux produits qu'elle expédie.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 250 000 $ à Economic Development Regina (EDR) dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO).

EDR reçoit 250 000 $ pour mettre en oeuvre une stratégie régionale visant à ajouter de la valeur à l'industrie de l'agroalimentaire de Regina et des environs. Cela comprend une collaboration avec File Hills Qu'Appelle Developments pour définir les biens « agrovaleur » des collectivités autochtones qui se trouvent sur le territoire du Traité 4 et déterminer comment établir de nouveaux partenariats commerciaux. EDR collaborera également avec Information Systems Management Canada, les meilleures entreprises agroalimentaires de la région, de petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs pour mettre sur pied l'effectif et ouvrir l'accès à de nouvelles possibilités commerciales.

Le projet s'harmonise avec l'activité croissante dans le secteur agroalimentaire de Protein Industries Canada, l'initiative de supergrappe de protéines végétales établie dans les provinces des Prairies et dont le siège social est à Regina.

EDR a fixé des objectifs afin que la stratégie crée ou élargisse 16 entreprises et aide 30 petites et moyennes entreprises supplémentaires.

Citations

« Le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire constitue un puissant moteur de l'économie canadienne. Afin de garder cette industrie dynamique forte et compétitive, le gouvernement du Canada continuera d'appuyer des projets et des partenariats novateurs qui contribuent à la croissance d'une économie durable, ajoutent de la valeur à nos produits agricoles et créent des emplois pour les Canadiens de l'Ouest. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer l'économie de la Saskatchewan. Cette initiative, menée par Economic Development Regina, en collaboration avec File Hills Qu'Appelle Developments et des partenaires de l'industrie, créera de nouvelles occasions d'affaires et des emplois en misant sur les forces de notre secteur agroalimentaire reconnu mondialement et en tirant profit des investissements tels que celui de la supergrappe de Protein Industries Canada. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina-Wascana

« Regina a l'occasion d'être le premier arrêt sur l'autoroute des protéines végétales, mais pour ce faire, nous devons mieux exploiter nos atouts et nos partenaires. Nous voulons doubler le nombre d'emplois dans le secteur « agrovaleur » et incorporer plus de technologies à ce secteur. Grâce à une vision tournée vers l'avenir et au soutien d'organisations et d'entreprises telles que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, File Hills Qu'Appelle Developments et Information Systems Management, nous pouvons unir nos efforts pour concrétiser cette vision. »

- John Lee, président-directeur général, Economic Development Regina

Liens connexes

Restez branché

Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada, @ISDE_CA

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunications pour personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 11:42 et diffusé par :