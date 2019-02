Entente avec les syndicats de l'Est du Québec et du Saguenay-Lac St-Jean - Vidéotron s'entend avec 785 employés syndiqués pour reconduire leurs conventions collectives





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron est heureuse d'annoncer que ses employés syndiqués des régions de l'Est du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont entériné les ententes de principe conclues le 21 décembre 2018 avec l'exécutif syndical de la section locale 1417 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Les conventions collectives de ces régions sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2020.

« Nous sommes très satisfaits des résultats du vote exprimé par nos employés de l'Est du Québec et du Saguenay-Lac St-Jean. Dans un contexte de marché hautement concurrentiel alors que notre organisation est en pleine transformation, la reconduction de ces ententes permet à Vidéotron de conserver sa flexibilité opérationnelle, laquelle est nécessaire pour propulser l'innovation et livrer avec succès les grands projets en cours. Ces ententes permettent également à Vidéotron de reconnaître le travail essentiel de ses employés syndiqués qui, jour après jour, maintiennent la qualité de ses produits et l'excellence de son service à la clientèle », a tenu à souligner Alain Charlebois, vice-président Ressources humaines chez Vidéotron.

À propos de Vidéotron

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en mode numérique. Au 30 septembre 2018, Vidéotron comptait 1 603 700 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 402 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 697 500 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 120 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 131 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une treizième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 11:37 et diffusé par :