Hôpital de Vaudreuil-Soulanges - Victoire pour les citoyens de Vaudreuil-Soulanges!

QUÉBEC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - La mobilisation citoyenne a porté fruit dans le dossier de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors qu'en décembre dernier la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, annonçait son intention de changer le site du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, on apprend aujourd'hui que le gouvernement recule et revient au scénario original.

Un changement dans le choix du site établi de consensus par les 23 maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Vaudreuil-Dorion et le précédent gouvernement aurait causé un sérieux préjudice à l'échéancier de la construction de cet hôpital. Rappelons que les partenaires du milieu ont travaillé pendant près de dix ans pour en arriver à un site qui remplit les critères pour un bâtiment de cette envergure.

« Tous ceux qui ont suivi le dossier savaient que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) demanderait, contrairement à la volonté locale, de choisir un autre site. Nous savions qu'un décret gouvernemental serait par conséquent nécessaire pour aller de l'avant avec le site choisi. Les reculs de la CAQ dans ce dossier démontrent une méconnaissance du dossier et de tout le travail de la MRC ces dernières années. Toutes ces tergiversations ne font qu'amener des retards à un projet essentiel. »

André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de santé publique

« Quelle victoire pour les citoyennes et citoyens de notre région qui méritent la construction de l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges le plus rapidement possible! Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de signer la pétition demandant au gouvernement de François Legault de reculer sur le choix du site de l'Hôpital. Les débordements dans les hôpitaux de la région nous montrent l'importance et l'urgence de livrer l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

