L'Assemblée nationale offre ses condoléances à la famille de Me François Casgrain à l'occasion de son décès et souligne son importante contribution aux institutions québécoises.





QUÉBEC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec regret que l'Assemblée nationale a appris le décès de Me François Casgrain, survenu le 30 janvier dernier. Du 6 juillet 2009 au 30 juin 2017, Me Casgrain a occupé les fonctions de commissaire au lobbyisme.

Pendant sa fructueuse carrière de près de 40 ans dans la fonction publique québécoise, il s'est investi pleinement, tant dans le domaine électoral que dans celui du processus législatif, en occupant notamment les fonctions de directeur des affaires juridiques, de directeur général des élections, de conseiller juridique et d'avocat-plaideur. Il a également été successivement président de la Commission de la représentation électorale et président de la Commission municipale du Québec.

« Les parlementaires se souviendront de Me Casgrain comme d'un homme intègre et rigoureux. Son accompagnement et ses précieux conseils ont guidé les démarches des élus de l'Assemblée nationale du Québec pendant plus de 25 années. Mes pensées se tournent maintenant vers sa famille et ses proches, qui devront composer avec son absence. Je leur souhaite de trouver courage et réconfort durant ces moments difficiles », a ajouté le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

L'Assemblée nationale tient à transmettre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Me Casgrain.

