ZTE et IHS publient conjointement le livre blanc « 5G Best Choice Architecture »

SHENZHEN, Chine, 1er février 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions de technologie d'entreprise et grand public pour l'Internet Mobile, a annoncé aujourd'hui la publication conjointe du livre blanc « 5G Best Choice Architecture » (meilleur choix pour une architecture 5G) avec IHS. Le livre blanc, qui est basé sur une analyse comparative de SA et NSA 5G, conclut que l'architecture autonome est le meilleur chemin menant vers le réseau cible dans l'ère 5G du point de vue des investissements à long terme, de la capacité opérationnelle et de la performance réseau.

En termes d'investissement dans les réseaux, malgré le faible investissement initial de l'architecture non-autonome, le coût d'investissement cumulatif à long terme de l'architecture non-autonome est relativement supérieur à celui de l'architecture autonome, compte tenu du coût de mise à niveau de l'équipement de réseau LTE existant et du coût de l'évolution vers l'architecture autonome.

Qui plus est, le coût de déploiement initial de l'architecture autonome peut être significativement réduit grâce à une stratégie de déploiement 5G appropriée. Par exemple, une couverture 5G sélective dans des points d'accès sans fil, 4G et 5G co-site, déployant un réseau 5G Core sur le centre de données existant, et commençant par des fonctions 5G Core fondamentales uniquement, ouvrant les interfaces et introduisant des fonctionnalités de service étape par étape.

En termes de capacité de service, l'architecture autonome améliore la bande passante d'accès tout en prenant en charge des applications telles que les communications ultra-fiables et à faible latence (uRLLC) et les communications de type de machines massives (mMTC). L'architecture autonome peut fournir des capacités de réseau personnalisées à différentes applications via un découpage de réseau flexible. Par conséquent, l'introduction de l'architecture autonome au stade précoce peut lancer des modèles d'entreprise et des services innovants différenciés dès que possible sur le marché des industries verticales, et offrir davantage de sources de revenus aux entreprises de télécommunications.

En termes de performance réseau, l'architecture autonome peut faire plein usage de la diversité d'émission à double antenne et de l'émetteur à forte puissance des appareils 5G pour assurer une meilleure couverture de réseau, une capacité de système accrue ainsi que d'autres indicateurs de performance clés, réduisant de manière significative la complexité et le coût des appareils et optimisant ainsi l'expérience de l'utilisateur final.

Outre l'analyse des architectures de réseau 5G, le livre blanc élabore également la maturité du réseau et des appareils 5G Core, l'une des préoccupations majeures des entreprises de télécommunications, afin d'éliminer leurs inquiétudes en termes d'architecture de réseau.

En reconnaissance des capacités du réseau 5G commercial pour les architectures non-autonomes et autonomes, ZTE promeut activement la commercialisation 5G, complète la vérification des réseaux et les épreuves de l'architecture non-autonome et autonome avec de multiples partenaires. Dans le livre blanc, IHS utilise les cas d'application SA et les données d'essais sur le terrain commerciaux de ZTE en supplément.

Le lien permettant d'accéder au livre blanc « 5G Best Choice Architecture » intégral est le suivant :

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/5g-best-choice-architecture.pdf?la=zh-CN

