La technologie Aqua-Pipe verte et novatrice de Sanexen Water est utilisée pour réhabiliter la conduite d'eau près du stade Gillette juste à temps pour la dernière partie de l'année





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - En novembre dernier, l'équipe de Sanexen Water, Inc. (« Sanexen Water ») a réalisé un projet complexe en réhabilitant un tronçon long de près de 3,2 kilomètres (2 mille) d'une vieille conduite d'eau enfouie sous Beach Street à Foxboro, au Massachusetts, l'une des principales voies d'accès au stade Gillette, domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, cinq fois champions du Trophée Vince-Lombardi.

Heureusement pour les Patriots et leurs fans qui affluent au stade Gillette à chaque match, la Ville de Foxboro a eu la bonne idée d'établir un plan de gestion des actifs à long terme afin de renouveler son réseau d'aqueduc. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les experts de Sanexen Water pour mettre en place la technologie Aqua-Pipe, une solution moins coûteuse, moins perturbante et plus respectueuse de l'environnement, ce qui lui a permis de conserver l'accès si essentiel au stade Gillette pendant toute la durée des travaux.

Grâce à la technologie verte sans tranchée Aqua-Pipe de Sanexen Water, le projet a été réalisé en deux semaines seulement, tout en respectant les contraintes de temps et environnementales rencontrées : maintenir l'accès au stade Gillette, surtout pendant la période précédant les éliminatoires, perturber le moins possible le service de distribution d'eau potable aux 80 résidences sur Beach Street, et tenir compte des écosystèmes aquatiques et des habitats fauniques sensibles situés à proximité, tel que le réservoir Neponset.

Si une tranchée à ciel ouvert avait été creusée, l'accès au stade aurait été tout simplement bloqué pendant des mois, durant la période cruciale pour les Patriots précédant les éliminatoires. La rue aurait été fermée; on aurait excavé pour retirer la conduite désuète; une nouvelle canalisation aurait été installée; puis on aurait repavé la route et les trottoirs. Heureusement, le service de l'eau de la Ville de Foxboro a choisi la technologie verte Aqua-Pipe. Des puits d'accès et de sortie ont été creusés à chaque extrémité; des appareils robotisés ont nettoyé et alésé l'intérieur de la vieille conduite; la gaine Aqua-Pipe y a été insérée, puis mise en forme et réticulée sur place à l'aide d'eau chaude; et enfin, les extrémités ont été raccordées et le transport de l'eau a repris. En plus de causer moins de perturbations et d'être plus économique, la technologie Aqua-Pipe permet de réduire les émissions de GES de 378 tonnes, ou de 84 %, par mille de conduite réhabilitée, comparativement à un remplacement par tranchée à ciel ouvert. Ce calcul ne tient pas compte des GES qui auraient été générés par les détours et l'engorgement de la circulation, particulièrement les jours de match, si la technique classique par creusement de tranchée avait été utilisée.

« Nous aimons travailler avec des villes progressistes comme Foxboro et relever des défis. Nous avons compris qu'il était crucial de conserver l'accès au stade pendant une période précise et nous savions que les avantages de la technologie Aqua-Pipe permettaient de satisfaire cette exigence. Nous avons été sur place peu de temps, ce qui a été avantageux pour les joueurs, leurs fans et les résidents de Beach Street », a expliqué Benoit Côté, président de Sanexen Water. « Partout aux États-Unis, de grandes villes telles que New York, Los Angeles et Baltimore, et de plus petites collectivités dont le réseau d'aqueduc est vieillissant, ont choisi notre solution Aqua-Pipe verte et économique. »

Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation, a conclu : « Sanexen est un important fournisseur de technologie novatrice de réhabilitation des conduites d'eau. Grâce à son approche de gestion de projet éprouvée, de grandes villes canadiennes et américaines ont réussi à relever les défis liés à leurs réseaux d'aqueduc dans un marché de plus en plus soucieux de l'environnement. Notre technologie rend plus résilientes les villes et les municipalités en croissance, en leur fournissant les moyens de réagir rapidement et de se préparer pour l'avenir ».

À propos de Sanexen

Sanexen Services environnementaux inc. (« Sanexen »), membre de la famille LOGISTEC, est l'un des plus importants fournisseurs canadiens de solutions environnementales, notamment pour la restauration de sites, la fabrication de boyaux tissés et la réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines. Depuis ses débuts, Sanexen a aidé sa clientèle industrielle et municipale, ainsi que d'autres entités gouvernementales, à résoudre des défis environnementaux grâce à des solutions à valeur ajoutée répondant à leurs besoins particuliers.

Au cours des 18 dernières années, Sanexen a acquis une vaste expertise et un impressionnant portefeuille de propriété intellectuelle quant à sa technologie novatrice Aqua-Pipe de réhabilitation structurale de conduites d'eau souterraines. Sanexen a installé plus de 1 600 km de sa technologie Aqua-Pipe de gainage de tuyau avec durcissement sur place (CIPP) par une méthode sans tranchée dans plus de 350 villes en Amérique du Nord, contribuant à améliorer le rendement de leur réseau d'aqueduc et à réduire leurs coûts d'entretien.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de Sanexen et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 37 installations portuaires et 61 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

