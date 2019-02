Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le Mois de l'histoire des Noirs





OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs au Canada :

« Le Mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de célébrer l'importante contribution des Canadiens noirs, de découvrir leur patrimoine et de reconnaître les difficultés qu'ils ont surmontées. Ces Canadiens ont une fière tradition de service militaire qui remonte à bien avant la Confédération. Nombre d'entre eux peuvent retracer l'histoire de leur famille à la fin des années 1780, lorsque des esclaves américains se battaient pour l'armée britannique lors de la Révolution américaine et, en échange, étaient récompensés par des terres et leur liberté. Beaucoup plus d'immigrants noirs sont arrivés au Canada après la guerre de 1812, ou par le chemin de fer clandestin pendant sa période de pointe entre 1840 et 1860, alors que d'autres sont arrivés au milieu du 20e siècle en provenance des pays des Caraïbes et de l'Afrique. Ils forment aujourd'hui une partie importante de notre société et rendent le Canada plus fort et dynamique.

Le thème de cette année est « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers ». Nous sommes fiers de rendre hommage à ceux qui ont porté l'uniforme avec bravoure et dévouement. Par exemple, à l'âge de 19 ans, le sergent Seymour Tyler s'est joint au 2e Bataillon de construction pendant la Première Guerre mondiale et a servi dans le Carleton and York Regiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous souvenons également du capitaine d'aviation Gerald Carty qui s'est enrôlé à l'âge de 18 ans. L'un des plus jeunes officiers de l'Aviation royale du Canada, il a participé à plus de 35 missions de bombardiers comme mitrailleur-radiotélégraphiste dans le ciel de l'Europe occupée. Ces hommes déterminés ont inlassablement combattu le racisme et la discrimination pour faire valoir leur droit fondamental de servir leur pays - et ils l'ont servi avec fierté et honneur.

Nous rendons également hommage aux femmes noires du Canada qui ont commencé à s'enrôler dans les forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale. Au front intérieur, bon nombre ont travaillé dans les usines de fabrication de véhicules, d'armes et d'autres fournitures nécessaires à l'effort de guerre allié, alors que d'autres sont devenues militaires. Ces Canadiennes, comme le caporal Marelene Clyke, ont continué à servir dans les forces armées en temps de paix. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle s'est enrôlée comme réserviste dans le Corps féminin de l'Armée canadienne en 1951.

Nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs. La détermination des vétérans noirs et les luttes qu'ils ont menées par le passé pour s'enrôler dans l'armée continuent de nous inspirer dans le présent. Nous rendons hommage au sacrifice de ceux qui ont servi en uniforme et nous les remercions de leur service militaire, lequel contribue à faire de notre pays diversifié un endroit fort et libre. »

