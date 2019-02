Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs





Le thème du Mois de l'histoire des Noirs de cette année est « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers »

OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Chaque année, en février, nous rendons hommage aux Canadiens noirs et soulignons leur importante contribution à la croissance et à la prospérité de notre pays. Le Mois de l'histoire des Noirs est le moment idéal pour réfléchir à la longue et riche histoire des Canadiens noirs, ainsi qu'au rôle qu'ils ont joué dans la création d'une société ouverte et diversifiée.

Historiquement, les Canadiens noirs ont exercé une grande influence sur notre société et inspiré la génération suivante de jeunes leaders noirs qui se sont taillé une place au Canada. Le thème de cette année, « Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers », met en lumière la contribution des jeunes Noirs au pays dans lequel nous vivons aujourd'hui.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, je tiens à réitérer l'engagement de notre gouvernement à se dresser contre racisme et la discrimination à l'endroit des personnes noires qui existe encore aujourd'hui au sein de notre société. J'aimerais également inviter toute la population canadienne à prendre part aux diverses activités qui se tiendront partout au Canada dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 10:34 et diffusé par :