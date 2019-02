Faits saillants du premier week-end du Bal de Neige





Le 41e Bal de Neige débute aujourd'hui dans la région de la capitale du Canada

OTTAWA, le 1 févr. 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), a procédé ce matin au coup d'envoi officiel de la 32e Compétition internationale de sculpture sur glace Reflets de glace au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Présentée par Tim Hortons en collaboration avec la Société canadienne des sculpteurs sur glace, l'activité a lieu pour la première fois au marché By, à Ottawa. Les oeuvres spectaculaires qui y seront créées auront pour thème Trésors culturels du monde.

Ensuite, M. Greg Fergus, député d'Hull-Aylmer, et M. William Amos, député de Pontiac, ont participé à l'ouverture officielle du Domaine des flocons, qui est de retour à son emplacement habituel au parc Jacques-Cartier, à Gatineau. Coproduit par Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau et présenté par Tim Hortons, l'immense terrain de jeu hivernal propose de la glissade sur tube, de magnifiques sculptures de neige et une foule d'activités pour toute la famille.

Un coup d'envoi sera également donné en soirée avec la tenue d'un concert DJ Électro Sous-Zéro sur la scène Rideau Carleton Casino au marché By. La musique du DJ Shub - un artiste qui est considéré comme l'un des instigateurs de la renaissance de la musique autochtone avec le PowWowStep - va brasser la cage... avec classe!

Du 1er au 18 février 2019, la région de la capitale du Canada deviendra le théâtre d'une programmation haute en couleur qui mettra en lumière la diversité culturelle, artistique et culinaire de notre pays. La culture autochtone sera à l'honneur durant la première fin de semaine des festivités, alors que la culture, l'histoire et la fierté LGBTQ2+ seront au centre de la programmation de la 2e fin de semaine.

Grâce à la participation d'un grand nombre de partenaires, une multitude d'activités intérieures et extérieures seront offertes sous différentes thématiques. Bref, il y en aura pour tous les goûts!

Vivez L'EXPÉRIENCE hivernale urbaine!

Voici nos meilleures suggestions pour profiter au maximum du premier week-end du Bal de Neige.

Découvrez les nouvelles destinations du Bal de Neige

Allez au marché By pour « essayer » le carillon Chimes, une oeuvre d'art interactive et sonore. Admirez aussi les oeuvres créées dans le cadre de la 32e Compétition internationale de sculpture sur glace, sur la rue York, et terminez la soirée en musique en assistant aux spectacles DJ électro Sous-Zéro à la scène Rideau Carleton Casino.

Visitez le Musée de la Banque du Canada, sur la rue Sparks, et participez aux activités interactives Une monnaie savoureuse et Le marché des marionnettes d'avatars. Cassez la croûte dans l'un des restos de la célèbre rue piétonnière et jetez un coup d'oeil à l'exposition sur le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada.

Allez faire un tour dans le Glebe et profitez du Marché agroalimentaire d'hiver d'Ottawa, dans le charmant pavillon Aberdeen du parc Lansdowne, pour faire quelques emplettes. Découvrez pourquoi le quartier est devenu la « capitale planétaire des bonshommes de neige »!

En passant au centre-ville Rideau, faites un arrêt à la Galerie d'art d'Ottawa, qui propose une programmation aux couleurs du Bal de Neige, ainsi qu'au Centre national des Arts pour savourer la musique métissée du groupe Nomad'Stones et celle du groupe folk hullois Outside I'm A Giant.

Allez voir ailleurs dans la région de la capitale du Canada : la Fête Frissons, au Centre des arts Shenkman, à Orléans; la nuit scintillante sur le Sentier d'hiver SJAM; et le Festibière au Musée canadien de l'histoire. Vous offrir une foule d'activités... C'est aussi ÇA le Bal de Neige!

Célébrez la culture autochtone

Rendez-vous au Musée canadien de l'histoire pour voir l'exposition Résilience et renaissance - L'histoire autochtone et imprégnez-vous de la culture des Premières Nations par les percussions, la danse et la nourriture autochtones au Pow Wow du Bal de Neige.

Au Domaine des flocons, assistez à une démonstration de crosse, un sport d'origine autochtone, et jouez aux côtés de véritables athlètes. Ou encore, découvrez le serpent à neige, un jeu d'hiver autochtone fascinant.

Visionnez des films du cinéma autochtone de l'Arctique... sur un écran de neige au parc Lansdowne.

Revisitez les classiques du Bal de Neige

Faites de la glissade et de la tyrolienne au Domaine des flocons, présenté par Tim Hortons, et faites des câlins aux glamottes (les mascottes chéries du Bal de Neige)!

Élancez-vous sur la patinoire du canal Rideau, présentée par OLG, et profitez-en pour encourager les athlètes du Triathlon du Bal de Neige et ceux participant au tournoi de hockey Red Bull Power 5.

(Re)découvrez le pur délice de savourer une pâtisserie Queues de CastorMD en sirotant un chocolat chaud!

Veuillez consulter notre calendrier d'activités, ainsi que notre compte Facebook ou Twitter pour voir les avis de changement ou d'annulation d'activités.

Citations

« Le ministère du Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige et tient à souligner le soutien de ses partenaires de programmation. Du 1er au 18 février 2019, vivez une expérience hivernale urbaine, à la fois traditionnelle et pleine de nouveautés! Célébrez la vitalité artistique et culinaire, la culture autochtone ainsi que la culture, l'histoire et la fierté LGBTQ2+. Découvrez de nouvelles destinations ainsi qu'une programmation encore plus riche et variée. Peu importe votre âge ou vos intérêts, que vous soyez de la région de la capitale du Canada, d'ailleurs au pays ou dans le monde, je vous invite à en profiter, car... C'est aussi ÇA le Bal de Neige! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Bal de Neige aura lieu du 1er au 18 février 2019, durant les fins de semaine, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toutes les activités se dérouleront également le lundi 18 février, jour de la Famille en Ontario.

Tout en conservant ses activités emblématiques - patinage sur le canal Rideau et glissade au Domaine des flocons - le Bal de Neige propose de nouvelles destinations : le marché By, la rue Sparks, le centre-ville Rideau et le Glebe!

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est le principal commanditaire de la patinoire du canal Rideau. Le Domaine des flocons et la 32e Compétition internationale de sculpture sur glace Reflets de glace sont présentés par Tim Hortons. Le Rideau Carleton Raceway Casino est le principal commanditaire des soirées Électro Sous-Zéro offertes au marché By.

Patrimoine canadien est fier de s'associer à plus d'une cinquantaine de partenaires dont la collaboration enrichit la programmation du Bal de Neige.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 700 bénévoles.

On encourage les visiteurs à utiliser le service de navette gratuit Bus-O-Neige OLG du Bal de Neige.

Produits connexes

Soyez bénévole au Bal de Neige de 2019!

Le Bal de Neige célèbre la diversité canadienne

Liens connexes

Le site officiel du Bal de Neige

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 10:30 et diffusé par :