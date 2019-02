Le gouvernement annonce l'ajout de 5 lits à la Maison Mathieu-Froment Savoie





GATINEAU, QC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui à Gatineau, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, l'ajout de 5 nouveaux lits de soins palliatifs et de soins de fin de vie à la Maison Mathieu Froment-Savoie.

Pour la mise en place de ces nouveaux lits, le ministère de la Santé et des Services sociaux allouera un financement annuel récurrent de 382 540 $, soit un montant de 76 508 $ par lit.

Citations :

« L'ouverture de ces 5 lits additionnels permettra à la Maison Mathieu Froment-Savoie d'accueillir simultanément jusqu'à 16 personnes et de leur prodiguer, dans la dignité et la compassion, des soins et des services répondant à leurs attentes. Mieux répondre aux besoins croissants en matière de soins palliatifs et de fin de vie est un enjeu sur lequel nous travaillons présentement. Nous sommes fiers de soutenir les activités de cette ressource qui permet d'offrir à la population de l'Outaouais des soins palliatifs et de fin de vie d'une grande qualité. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette annonce me touche beaucoup. En soutenant concrètement la noble mission de la Maison Mathieu Froment-Savoie, nous contribuons ainsi à ce que davantage de personnes puissent vivre ici leurs derniers moments, dans le confort et en toute quiétude, entourés de gens profondément bienveillants. Je tiens à souligner le travail extraordinaire accompli auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches par l'équipe dévouée de professionnels et de bénévoles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

