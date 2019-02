Agir tôt - Pour favoriser la réussite scolaire de nos jeunes





QUÉBEC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'annonce du Premier ministre pour la plateforme « Agir tôt ».

« Les délégués de la FCPQ ont identifié le dépistage précoce et le suivi tout au long du parcours scolaire comme une priorité des parents lors de notre Conseil général de novembre dernier. J'avais partagé cette priorité au ministre Roberge et je suis heureuse de constater qu'il s'agit aussi d'une priorité gouvernementale et que des actions concrètes seront mises en place », se réjouit la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne.

La FCPQ souhaite réitérer sa collaboration au gouvernement et aux partenaires du milieu pour s'assurer de la réussite de cette initiative. Si la plateforme « Agir tôt » est implantée en réelle collaboration avec les acteurs concernés, elle favorisera sans doute un départ scolaire sans embûche pour nos jeunes et, par extension, leur réussite scolaire tout au long de leur parcours.

