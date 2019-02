Cambium Networks fait part d'une nouvelle garantie d'usine standard sur des équipements en tête de l'industrie pour large bande, Wi-Fi et commutation sans fil





La large bande sans fil et le Wi-Fi à l'extérieur sont couverts maintenant pendant trois ans, les points d'accès et commutateurs internes pour Wi-Fi d'entreprise sont maintenant couverts pendant cinq ans

ROLLING MEADOWS, Illinois, 1er février 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fournisseur de premier plan mondial dans le domaine des solutions réseautiques sans fil, a annoncé aujourd'hui que la garantie d'usine standard sur des équipements sélectionnés sera prolongée sans frais supplémentaires pour les clients. L'extension de la garantie porte sur la majorité des solutions de connectivité sans fil dans le 'Cambium Networks Wireless Fabric of Connectivity Solutions', tissu sans fil des solutions de connectivité de Cambium Networks.

« Les opérateurs de réseau attendent des solutions de connectivité qui soient rentables et fiables : nous allons leur offrir les deux, » a affirmé Scott Imhoff, directeur général adjoint de la gestion des produits et du marketing chez Cambium Networks. « Avec une garantie standard de trois ans sur les équipements extérieurs et de cinq ans sur les solutions Wi-Fi intérieures pour entreprises, Cambium Networks fait confiance aux performances et à la fiabilité de notre technologie. »

« Nous savons que Cambium Networks construit un produit extrêmement fiable. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous investissons dans Cambium Networks en tant que fournisseur principal pour nos exigences en mise en réseau sans fil. C'est aussi une bonne nouvelle de voir que Cambium Networks protège notre investissement avec une garantie standard plus longue, » a commenté Barry Wilson, directeur national chez Eurona Ireland.

Outre la garantie prolongée, Cambium Networks renforce la proposition de valeur de son 'Wireless Fabric' avec des services gratuits de gestion de réseau dans le nuage, et pour le Wi-Fi, une fonctionnalité gratuite de contrôleur via cnMaestrotm. Il n'y a pas de frais annuels de renouvellement de licence ou d'abonnement pour la gamme étendue de services via cnMaestro qui vous permet de gérer le tissu sans fil de Cambium Network à partir de noeuds vers un centre d'exploitation du réseau (NOC). « Les prestataires de services administrés ont trouvé cnMaestro particulièrement avantageux en raison de sa capacité à prendre en charge la multilocation à partir d'un seul compte, permettant ainsi à ces prestataires de gérer de façon efficace et efficiente les réseaux disparates de leurs clients à partir d'un seul panneau vitré, » a fait observer Rad Sethuraman, vice-président de la gestion des produits d'entreprise.

« Ces garanties de plusieurs années réduisent les risques de mon entreprise. J'apprécie également le centre d'appel de Cambium Networks disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : c'est agréable d'avoir une voix humaine au bout du fil. Mes techniciens se fient à la communauté Cambium Networks pour y trouver de nouvelles idées et solutions pour de vieux problèmes. C'est vraiment une solution d'assistance complète par Cambium Networks, » a souligné Chris Bay, PDG de Bays-ET.

Les solutions de connectivité sans fil de Cambium Networks sont disponibles à présent auprès des revendeurs mondiaux de Cambium Networks dont la liste figure ici.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur de premier plan mondial dans le domaine des solutions de connectivité sans fil renforçant les connexions entre les personnes, les lieux et les choses. En se spécialisant dans la fourniture d'un tissu sans fil de bout en bout de plateformes fiables gérées dans le nuage, sûres, modulables faisant preuve de performances dans des conditions exigeantes, Cambium Networks donne aux prestataires de services et aux entreprises, aux opérateurs industriels et gouvernementaux, les moyens de construire une connectivité intelligente en périphérie de réseau. Avec son siège à l'extérieur de Chicago et des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks effectue ses ventes par l'intermédiaire d'un réseau mondial de distributeurs de confiance. www.cambiumnetworks.com

