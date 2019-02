Budweiser Canada brasse maintenant ses bières en utilisant de l'électricité 100 % renouvelable soutenue par Direct Energy





Pour souligner son engagement envers l'électricité 100 % renouvelable, Budweiser ramène les Clydesdales dans une nouvelle publicité pour le Super Bowl LIII

TORONTO, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Budweiser, l'Indétrônable, croit pouvoir brasser des bières de la plus grande qualité tout en contribuant à un monde meilleur et plus propre. Dans le cadre d'une initiative mondiale, Budweiser Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle brasse maintenant ses bières en utilisant de l'électricité 100 % renouvelable soutenue par Direct Energy, l'un des plus importants fournisseurs nord-américains d'électricité et de gaz naturel.

Avec cette collaboration, Budweiser Canada obtient des certifications d'énergie renouvelable ECOLOGO équivalentes à l'électricité utilisée pour brasser la Budweiser. Les certifications sont soutenues par Direct Energy, et l'électricité provient de sources canadiennes d'énergie éolienne, hydroélectrique et de biomasse 100 % renouvelables.

« La bière est étroitement liée à l'environnement d'où elle provient, et le brassage de nos bières dépend d'un environnement sain », a indiqué Todd Allen, vice-président, Marketing, La Brasserie Labatt du Canada. « Grâce à cette initiative, nous pouvons nous assurer que chaque watt utilisé pour brasser nos bières aide à écologiser le réseau d'électricité du Canada et contribue à la durabilité à long terme de notre entreprise. »

À l'occasion du Super Bowl, Budweiser utilisera son temps publicitaire fort convoité pour célébrer et renforcer son engagement envers le changement positif. Dans la publicité qui sera diffusée en Amérique du Nord, « Wind Never Felt Better », Budweiser célèbre son engagement envers l'électricité propre en mettant en vedette les célèbres attelages de chevaux Budweiser Clydesdales et des chiens dalmatiens.

« Nous sommes enchantés d'accroître nos relations avec Budweiser Canada en leur livrant des certifications d'énergie renouvelable au Canada », a déclaré Darin Holst, directeur principal, Canada, Direct Energy. « Nous possédons une grande expertise dans la conception de solutions énergétiques renouvelables personnalisées pour nos clients, et nous sommes convaincus que l'adoption de sources d'énergie respectueuses de l'environnement nous permettra d'atteindre nos objectifs communs d'énergie renouvelable pour les Canadiens. »

D'ici 2025, toutes les bières Budweiser partout dans le monde seront brassées en utilisant de l'électricité 100 % renouvelable, ce qui est conforme à l'objectif visé par sa société-mère AB InBev - toute l'électricité achetée la même année sera de sources renouvelables.

Pour plus d'information, visitez le site www.budweiser.ca/bettertomorrow.

*L'électricité est l'un des types d'énergie que nous utilisons pour le brassage de la Budweiser

À propos de Budweiser Canada

Budweiser - l'Indétrônable - est brassée depuis 1876 dans le respect de normes de qualité rigoureuses. Brassée au Canada depuis plus de 35 ans, Budweiser n'utilise que des ingrédients de qualité supérieure, sans ingrédients artificiels, additifs ou agents de conservation. Produite à partir d'un procédé exclusif de vieillissement avec du bois de hêtre, la Budweiser présente une douceur et une saveur que l'on ne retrouve dans aucune autre bière.

À propos de Direct Energy

Comptant plus de quatre millions de clients, Direct Energy est l'un des plus importants fournisseurs nord-américains d'électricité, de gaz naturel et de services énergétiques résidentiels et commerciaux. Direct Energy offre à ses clients choix, simplicité et innovation, mettant à contribution énergie, données et technologie. Une filiale de Centrica plc (LSE: CNA), entreprise internationale d'énergie et de services, Direct Energy, ainsi que ses filiales et ses membres affiliés ont des opérations dans plus de 50 États américains, plus le District de Columbia et huit provinces canadiennes. Pour en savoir plus, visitez le site www.directenergy.ca.

