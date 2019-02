Grève des personnes tutrices à l'Université TÉLUQ : précisions sur les rôles et les responsabilités





QUÉBEC, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - En réponse aux questions soulevées par le grand public et les membres des médias entourant le conflit de travail avec les personnes tutrices, l'Université TÉLUQ souhaite apporter certaines précisions concernant les rôles et les responsabilités au sein de son établissement.

L'Université TÉLUQ emploie quelque 400 personnes, dont 94 professeurs. À ces employés réguliers s'ajoutent 188 tuteurs et 80 chargés d'encadrement.

Qui fait quoi?

Les professeurs sont des universitaires de carrière qui font de la recherche en plus de leur enseignement. Leur enseignement passe entre autres par la conception des cours, qui peut se faire avec l'aide d'une équipe multidisciplinaire spécialisée en enseignement à distance. Responsables de tous les cours et de tous les étudiants à l'Université TÉLUQ, ils assurent aussi le suivi pédagogique des étudiants ainsi que l'encadrement, accompagnés par une équipe de tuteurs (au 1er cycle) et de chargés d'encadrement (aux 2e et 3e cycles).

Qu'est-ce qu'une personne tutrice? Ce corps d'emploi non permanent soutient le corps professoral dans l'accompagnement des étudiants de 1er cycle. Cela consiste essentiellement à assurer le suivi des apprentissages et la correction des travaux et des examens.

Pour plusieurs cours, l'encadrement est entièrement assuré par un professeur. Le nombre d'étudiants encadrés par les personnes tutrices varie en fonction du nombre d'étudiants encadrés par les professeurs et du nombre d'inscriptions. Une vingtaine de personnes tutrices assurent une équivalence de charge de travail complète. Une très large majorité travaille donc à temps partiel. Plusieurs ont déclaré occuper un autre emploi.

Pour leur part, les personnes chargées d'encadrement assument des responsabilités similaires, mais auprès des étudiants des 2e et 3e cycles. Soulignons qu'elles ne sont pas impliquées dans ce conflit de travail et qu'elles continuent à offrir un service d'encadrement aux étudiants des cycles supérieurs.

Malgré des circonstances exceptionnelles, l'Université prend les moyens appropriés pour s'assurer que les étudiants touchés par la grève peuvent poursuivre leur cheminement le plus normalement possible.

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



