Avis aux médias - Le ministre Rodriguez livrera un discours sur les langues autochtones devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, prendra la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion du coup d'envoi de l'Année internationale des langues autochtones

NEW YORK, le 1er fév. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, prendra la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi pour souligner le coup d'envoi de l'Année internationale des langues autochtones.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 1er février

HEURE :

11 h

LIEU :

405 Est et 42e rue

New York (New York)

États-Unis

