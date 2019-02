1ère édition du Sweet Pharma Day | Grand Montréal, Canada





Les organisateurs sont heureux d'annoncer la 1ère édition de la Sweet Pharma Day le 23 avril 2019, la veille de la Conférence Effervescence. Cet événement sur invitation seulement, organisé dans le Grand Montréal, propose aux petites entreprises canadiennes en biotechnologie à postuler. Les entreprises sélectionnées présenteront chacune leur projet devant un minimum de six (6) grandes sociétés pharmaceutiques pour une possible collaboration ou développement de partenariat. L?événement réunira tous les acteurs clés de l'écosystème canadien des sciences de la vie, y compris des investisseurs en capital de risque, des représentants du gouvernement et d'associations.

Si vous êtes une start-up ou une petite entreprise en biotechnologie comptant moins de 25 employés, menant des activités novatrices en recherche et développement et présentant un fort potentiel commercial, vous pouvez être l'un des participants choisis pour présenter devant ces grandes sociétés pharmaceutiques invitées.

Intéressés à postuler, les PDG doivent fournir un sommaire exécutif de 2 pages et une courte présentation (un jeu de 5 diapositives max) décrivant leur technologie de pointe, les indications-cible et leurs caractéristiques de différenciation. Les documents doivent être soumis au plus tard le vendredi 1er mars 2019 à 17 heures à l'adresse électronique suivante: info@sweetpharmaday.com. Les grandes sociétés pharmaceutiques invitées sélectionneront des participants et les PDG seront contactés au plus tard le 15 mars 2019.

Les petites entreprises en biotechnologie « Sweet 16 » se présenteront à la Sucrerie de la Montagne de Rigaud à la cabane à sucre le 23 avril 2019 devant les grandes sociétés pharmaceutiques invitées qui seront annoncées sous peu. Cet événement sur invitation seulement est le lieu idéal pour les entreprises participantes ayant un avenir prometteur, désirant faire du réseautage. Le meilleur PDG présentateur recevra 2500 $ à la fin de la journée.

Le Sweet Pharma Day est généreusement soutenu par les commanditaires Or : Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FSTQ), Merck & Co, Robic; le commanditaire Argent : la Banque Royale du Canada (RBC); et les commanditaires Bronze : Novateur Ventures et Avir Pharma.

À propos du Sweet Pharma Day

La Sweet Pharma Day est un événement sur invitation seulement, des sciences de la vie au Canada, ayant lieu dans le Grand Montréal. Sa première édition est organisée et soutenue par AmorChem, BIOTECanada, BIOQuébec, Life Sciences British Columbia, Montréal InVivo, et Montréal International. Il offre aux dirigeants de petites entreprises biotechnologie, une interaction unique avec la division mondiale de grandes sociétés pharmaceutiques et de fonds de capital-risque clés avec une opportunité privilégiée d'établir des partenariats potentiels tout en savourant le plaisir du sirop d'érable.

