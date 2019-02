Invitation aux médias - Journée mondiale contre le cancer : l'IRIC organise deux événements de vulgarisation scientifique





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer (4 février), l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal organise deux événements de vulgarisation scientifique mettant en lumière l'importance de faire avancer la recherche contre cette maladie.

Le 4 février, de 7 h à 9 h, se tiendra un déjeuner-causerie portant sur les espoirs et défis de la recherche. Il sera question du Projet Leucégène qui s'intéresse à l'étude de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et qui allie la recherche fondamentale, ses applications cliniques et l'évaluation de l'impact socioécomique du projet.

Aussi, la deuxième édition de l'événement « Dans les coulisses de la recherche contre le cancer », mettant en vedette des chercheurs de la relève, se tiendra le 7 février de 18 h à 21 h.

Les deux événements seront animés par Yanick Villedieu, journaliste, animateur, auteur et conférencier, spécialisé en science et en médecine. Yanick Villedieu a été à la barre de l'émission Les années lumière pendant près de 35 ans à la radio de Radio-Canada.

4 février - Le cancer : espoir et défis (déjeuner-causerie portant sur le Projet Leucégène) avec quatre chercheurs

Chaque année, plus de 50 000 cas de LMA sont diagnostiqués au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le taux de survie est environ 27 %. Le Projet Leucégène a ainsi pour mission de concevoir des outils qui aideront à mieux prédire le pronostic des patients qui souffrent de cette maladie et de développer de nouvelles thérapies. Pour l'occasion, quatre membres de l'équipe du Projet Leucégène s'entretiendront sur leurs travaux de recherche porteurs ciblant cette cause importante de décès liés au cancer chez les jeunes adultes.

Les quatre panélistes seront disponibles pour des entrevues :

Guy Sauvageau , M.D., Ph. D., F.R.C.P.(C), FRSC, Génétique moléculaire des cellules souches

, M.D., Ph. D., F.R.C.P.(C), FRSC, Génétique moléculaire des cellules souches Josée Hébert, M.D., F.R.C.P.(C), Immuno-oncologie

Sébastien Lemieux, Ph. D., Bio-informatique fonctionnelle et structurale

Philippe Roux, Ph. D., Signalisation cellulaire et protéomique

Lundi 4 février 2019

7 h à 9 h

À l'IRIC

7 février - Dans les coulisses de la recherche contre le cancer avec 16 chercheurs de la relève

Pour une deuxième année, des chercheurs de la relève de l'IRIC organisent l'événement « Dans les coulisses de la recherche contre le cancer », rassemblant 16 jeunes scientifiques qui présenteront leurs travaux de recherche en mode « speed dating scientifique ». Les vulgarisateurs relèveront le défi de démocratiser la science en formule « express ».

Seront disponibles pour des entrevues :

Thomas Milan , coorganisateur de l'événement, étudiant au doctorat en biologie moléculaire (laboratoire de Brian Wilhelm ) et président de l'Association étudiante de l'IRIC (AÉIRIC)

, coorganisateur de l'événement, étudiant au doctorat en biologie moléculaire (laboratoire de ) et président de l'Association étudiante de l'IRIC (AÉIRIC) Delphine Bouilly , Ph. D., conférencière invitée et chercheuse principale à l'IRIC (conception et application de nanobiocapteurs électroniques)

, Ph. D., conférencière invitée et chercheuse principale à l'IRIC (conception et application de nanobiocapteurs électroniques) Nadine Beauger , Ph. D., MBA, conférencière invitée et directrice générale d'IRICoR

Le comité organisateur tient à remercier les précieux partenaires qui rendent possible un tel projet : l'Association francophone pour le savoir (ACFAS), IRICoR, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM), l'Oncopole, Génome Québec, le Vice-décanat - Recherche et création de l'Université de Montréal et l'IRIC.

Jeudi 7 février 2019

18 h à 21 h

À l'IRIC

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, une incidence significative dans la lutte contre le cancer. Pour information: iric.ca.

