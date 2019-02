Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs





OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs :

« Aujourd'hui, nous marquons le début du Mois de l'histoire des Noirs, une occasion de célébrer la culture et l'histoire des Noirs, ainsi que les contributions majeures que les Canadiens noirs ont apportées à notre pays.

« Que ce soit en tant que dirigeants, activistes, entrepreneurs, artistes ou membres de nos forces armées, pour en nommer que quelques-uns, les Canadiens noirs ont aidé à façonner notre histoire et notre identité canadienne. Au pays comme sur la scène internationale, ils ont défendu les valeurs qui nous définissent comme la liberté, la justice, la démocratie et l'égalité. Leur travail contribue à faire du Canada un pays plus inclusif, prospère et généreux pour tous les Canadiens.

« Le thème de cette année, "Les jeunes Canadiens noirs : sans limites, enracinés et fiers", célèbre la force, la voix, les réalisations et l'avenir de ces jeunes. En même temps, il met en lumière les inégalités et les obstacles auxquels bon nombre d'entre eux font face, que ce soit le racisme envers les Noirs et la discrimination ou un manque d'opportunités et de ressources. C'est inacceptable. La diversité fait notre force. Nous devons faire plus pour que l'égalité soit une réalité pour les jeunes Canadiens et tous ceux qui sont ici chez eux.

« C'est pourquoi nous travaillons fort pour veiller à ce que tous les Canadiens aient une chance égale de réussir, peu importe la couleur de leur peau, leur origine, leur langue ou leur religion. L'an dernier, nous avons lancé une nouvelle initiative de financement pour nous attaquer aux enjeux particuliers auxquels font face les communautés noires du Canada. Cette initiative prévoit notamment un financement de 9 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des projets communautaires visant à répondre aux besoins des jeunes Canadiens noirs. Dans le budget de 2018, nous avons alloué des fonds supplémentaires à l'élaboration de nouvelles approches axées sur la culture pour renforcer la santé mentale dans les communautés noires du Canada. Nous continuerons de prendre des mesures concrètes pour combattre le racisme envers les Noirs et veiller à ce que les communautés noires à travers le pays aient le soutien dont elles ont besoin pour réussir.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à participer aux activités organisées dans leur communauté à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs. Je vous encourage à en apprendre davantage sur le rôle important que les Canadiens noirs ont joué, et continuent à jouer, pour renforcer notre pays. »

