Global Drinks Tourism Challenge : la distillerie de Kavalan est « vivement félicitée » pour ses circuits maison

TAIPEI, Taïwan, 1er février 2019 /CNW/ - Selon Drinks International, le « circuit distillerie le plus innovant » -- en dehors de LA -- se trouve chez Kavalan, une distillerie de whisky située à Yilan, à Taïwan.

La distillerie de Kavalan, située à une heure de route de la capitale Taipei, qui accueille un million de visiteurs chaque année, a reçu le prix « Hautement recommandé » au « Drinks Tourism Challenge » (Défi du tourisme de boissons) 2019 pour ses circuits renversants. En voici le survol :

Dégustation gratuite de whisky Kavalan, toutes les heures, à l'heure sonnante, dans le spectaculaire Château des spiritueux et le Grand salon à double plafond

et le à double plafond Laboratoire de mélange libre-service , où les visiteurs peuvent s'offrir un whisky personnalisé et rapporter une bouteille au label individualisé

, où les visiteurs peuvent s'offrir un whisky personnalisé et rapporter une bouteille au label individualisé La Côte accidentée et pittoresque de Yilan , où les vents hivernaux sibériens contribuent à la longue période d'oxydation de Kavalan et à son processus de vieillissement unique

, où les vents hivernaux sibériens contribuent à la longue période d'oxydation de Kavalan et à son processus de vieillissement unique La tonnellerie Kavalan , un couloir visible de l'extérieur offrant des vues rapides sur les tonneliers expérimentés exécutant des procédés tels que le rasage, le grillage et le rechaussage, une technique novatrice de Kavalan et fondamentale pour le Solist Vinho Barrique qui a décroché le titre « Meilleur Whisky Single Malt au monde » au World Whiskies Awards 2015

, un couloir visible de l'extérieur offrant des vues rapides sur les tonneliers expérimentés exécutant des procédés tels que le rasage, le grillage et le rechaussage, une technique novatrice de Kavalan et fondamentale pour le Solist Vinho Barrique qui a décroché le titre « Meilleur Whisky Single Malt au monde » au World Whiskies Awards 2015 Le très populaire Café Mr. Brown , qui domine le grand salon, où sont servis des repas complets, ainsi que deux versions délicieuses du « café taïwanais », le style ou traitement Kavalan du « café irlandais »

, qui domine le grand salon, où sont servis des repas complets, ainsi que deux versions délicieuses du « café taïwanais », le style ou traitement Kavalan du « café irlandais » Mr. Brown Castle de King Car , perché au sommet d'une falaise offrant des vues inoubliables de l'emblème naturel de Yilan, Turtle Island*, un volcan actif -- la source d'eau de Kavalan, l'eau riche en minéraux de la Montagne enneigée, est naturellement filtrée à travers le riche sol volcanique de Yilan, produisant ainsi le fruité caractéristique de Kavalan

, perché au sommet d'une falaise offrant des vues inoubliables de l'emblème naturel de Yilan, Turtle Island*, un volcan actif -- la source d'eau de Kavalan, l'eau riche en minéraux de la Montagne enneigée, est naturellement filtrée à travers le riche sol volcanique de Yilan, produisant ainsi le fruité caractéristique de Kavalan Verger d'orchidées King Car , où les visiteurs peuvent déguster nos whiskies parmi des centaines d'orchidées, source d'inspiration locale des notes florales de Kavalan

Commentant les circuits guidés de la distillerie, le chef de la direction de Kavalan, YT Lee, a déclaré que l'offre de base et les dégustations à toutes les heures sont gratuites en accord avec sa philosophie ou sa volonté faire partager la distillerie de Kavalan à la communauté.

« Je veux que ce soit une expérience dont les visiteurs se souviendront », a-t-il déclaré, résumant ses attentes vis-à-vis de la tournée, à savoir toute l'histoire, le récit émouvant de la naissance du premier whisky taïwanais, ainsi que de la fabrication de ce whisky.

Comme le rappelle le maître mélangeur, Ian Chang, les circuits offrent bien d'autres occasions de déguster le Kavalan plus en profondeur. En effet, au Salon de dégustation sur mesure se trouve un bar à whisky de luxe, où des guides experts emmèneront les visiteurs dans une aventure, un « voyage gustatif », en leur proposant un choix de quatre expressions Kavalan, selon leurs goûts et textures préférés.

« Et si les visiteurs veulent s'essayer à mon métier, dans notre laboratoire de mélange libre-service, ils peuvent créer leur propre whisky, au label personnalisé, et l'emporter chez eux, explique Chang. Vu tout ce qui nous avons à offrir, nous avons hâte de vous voir à la distillerie de Kavalan en 2019! »

Récemment, dans les numéros 151 et 154 de Whisky Magazine, section Dégustation, Kavalan a été « Recommandé » pour son Distillery Reserve Peaty Cask, « Un autre whisky taïwanais bien réussi, bien équilibré; un produit super en effet », et pour son Solist, Manzanilla Sherry Cask, « Boum, le paradis des bombes au xérès. Un peu d'eau allonge les notes, mais c'est vraiment une ode à l'amour du sherry. »



Le Fino Sherry Cask Strength de Kavalan s'est également vu attribuer 91 points par CigarsLovers Magazine -- l'un des meilleurs scores -- parmi tous les whiskies que la publication a dégustés au cours des 12 derniers mois.



Dans le rapport annuel 2019 sur les marques (2019 Annual Brand Report), Kavalan s'est encore une fois distingué parmi les favoris dans les catégories Meilleures ventes et Meilleures tendances du whisky mondial, selon Drinks International.

Kavalan a également remporté le prix « Icons of Whisky Visitor Attraction » (Icônes d'attraction pour les visiteurs de Whisky) en 2011, 2013, et ce n'est pas fini.

* Le symbole de la tortue est en résonance avec l'histoire même de Kavalan, notamment ses valeurs telles que la persévérance et la longévité. Le nom Kavalan est aussi l'ancien nom du comté de Yilan.

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan, la première distillerie de Taïwan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, tire les eaux de fonte de la Montagne enneigée et se trouve agrémenté par la brise fraîche de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Prenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits, disponibles dans plus de 70 pays, nous ont valu un palmarès comptant plus de 280 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com.

Note aux rédacteurs :

Les trois circuits proposés par la distillerie de Kavalan sont les suivants. Pour tout savoir sur les réservations, veuillez consulter le site Web de Kavalan : http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx

a) Yilan Yuanshan

2h30

Distillerie de Kavalan + Café Mr. Brown Castle + Verger d'orchidées King Car

Vidéo profil de la société (Centre des congrès) : 15 minutes

Ligne de production de whisky avec tournée : 25 minutes

Aire de dégustation au Château : 20 minutes

Café Mr. Brown Castle : 50 minutes

Verger d'orchidées King Car : 30 minutes

b) Yilan Jiao-Xi

2h00

Ferme d'orchidées Jiao-Xi de King Car + Café Mr. Brown Café, Jiao-Xi + Ferme de crevettes King Car

Ferme d'orchidées Jiao-Xi de King Car : 30 minutes

Café Mr. Brown, Jiao-Xi : 1h00

Ferme de crevettes King Car : 30 minutes

c) Yilan Tou-Cheng

4h00

Mr. Brown Castle I + Moulin à vent + Piste de randonnée + Mr. Brown Castle II

Mr. Brown Castle I

Moulin à vent

Piste de randonnée

Mr. Brown Castle II

