GrapheneCA lance sa deuxième chaîne de production de graphène





NEW YORK, 01 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nano Graphene Inc., faisant affaire sous le nom de GrapheneCA («?GrapheneCA?»), a annoncé aujourd'hui que sa deuxième chaîne de production de graphène est désormais pleinement opérationnelle.



Jalon majeur dans le développement de la société, cet événement marque le décuplement de la puissance de production de GrapheneCA.

Soucieux de répondre aux demandes d'un marché en expansion constante pour sa gamme de graphène et de produits à base de graphène de qualité commerciale, les chercheurs de GrapheneCA ont travaillé d'arrache-pied pour assurer la mise à l'échelle de son site de production de Brooklyn en l'équipant d'un système de production de seconde génération.

« Le niveau de maîtrise que nous confère notre nouvelle chaîne de production sur le processus de fabrication est proprement impressionnant », a déclaré le Dr. Sergey Voskresensky, responsable de la recherche et du développement au centre de production de GrapheneCA basé à New York, qui a ajouté : « En seulement 90 jours depuis mon arrivée, nous sommes parvenus à mettre au point un système beaucoup plus avancé qui nous permettra de répondre à la demande croissante d'un large éventail de secteurs avec une réelle efficacité. »

Il est d'un intérêt notable que la technologie de production de GrapheneCA n'utilise que de l'eau, du graphite naturel et de l'énergie. « La nouvelle technologie nous permet de conserver le graphène, de le transporter avec une grande efficacité, puis de le dispenser sur place en parfait état de production, et cela en quantités importantes sur demande. En 2019, nous élargirons notre catalogue et continuerons d'annoncer de nouveaux produits et technologies de graphène », a conclu le Dr. Voskresensky.

À PROPOS DE GRAPHENECA

Ayant son siège social à New York, GrapheneCA, société privée de production et de commercialisation de graphène et de matériaux à base de graphène, a commencé à produire du graphène en juillet 2017 et se consacre maintenant à relever le défi d'intégrer le graphène dans des applications quotidiennes du monde réel en faisant appel à un processus de production exclusif, hautement efficace, évolutif et écologique. Son processus de fabrication à faible coût a été mis à l'échelle afin de répondre à une demande industrielle croissante.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?à l'intention?», «?planifier?», «?prévoir?», «?croire?», «?estimer?», «?s'attendre à?» et les expressions similaires relatives à GrapheneCA, y compris les informations relatives aux plans d'entreprise de GrapheneCA, le marché et la demande pour le graphène, le fait que GrapheneCA élargisse son catalogue, l'annonce de nouveaux produits et technologies à base de graphène en 2019 et les utilisations futures du graphène, sont destinés à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de GrapheneCA en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles à la disposition de GrapheneCA, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives, notamment que GrapheneCA produise en masse du graphène et que le graphène soit adopté par les marchés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations concrets, exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, diffèrent de ceux décrits dans le présent document si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : des modifications à la loi?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; l'état des marchés des capitaux?; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les opérations?; un nouveau modèle d'entreprise?; la dépendance vis-à-vis des fournisseurs clés et des partenaires locaux?; la concurrence?; l'issue et le coût de tout litige?; ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché et des affaires. Si un facteur affecte GrapheneCA de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats ou événements réels peuvent différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. En outre, GrapheneCA n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et GrapheneCA n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives autres que celles requises par la loi en vigueur. Les résultats de GrapheneCA ainsi que les informations et calculs prospectifs peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change.

