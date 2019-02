Boston Scientific lance le système de stimulation de la moelle épinière Spectra WaveWritertm en Europe





Ce système propose de multiples traitements non médicamenteux pour les personnes souffrant de douleur chronique

PARIS, 1er février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX) a annoncé le lancement de son système de stimulation de la moelle épinière (Spinal Cord Stimulator, SCS) Spectra WaveWritertm en Europe. Le système SCS Spectra WaveWriter est le premier et le seul système destiné au traitement de la douleur chronique à pouvoir combiner simultanément un traitement par paresthésie et un traitement par sous-perception. Le nouveau système proposant ces options thérapeutiques est conçu pour permettre aux médecins et aux patients de personnaliser le traitement et d'obtenir un retour d'information en temps réel afin de traiter efficacement les douleurs chroniques et débilitantes.

SCS fonctionne en envoyant des impulsions électriques à la moelle épinière et en masquant les signaux de douleur transmis au cerveau. Ces impulsions électriques peuvent varier en fréquence, en largeur et en amplitude, et soulagent la douleur en provoquant une légère sensation de picotement appelée traitement par paresthésie ou un traitement par sous-perception qui n'engendre aucune sensation.

Le système SCS Spectra WaveWriter permet aux médecins et aux patients de cibler spécifiquement une ou plusieurs zones douloureuses, en employant un seul ou les deux types de traitement en fonction des besoins individuels de chaque patient. Les patients peuvent également fournir un retour d'information en temps réel grâce à la télécommande du système SCS Spectra WaveWriter, conçue pour simplifier et personnaliser leur traitement.

« La douleur est très personnelle et tout le monde la vit différemment. La douleur évolue également avec le temps, ce qui signifie que les patients atteints de douleur chronique peuvent s'habituer au traitement et voir son efficacité diminuer », a déclaré le Dr Vivek Mehta, consultant en médecine de la douleur et maître de conférences honoraire à l'Université Queen Mary, à Londres, et directeur du Centre de recherche sur la douleur et l'anesthésie de l'hôpital Barts Health, à Londres. « Le système SCS Spectra WaveWriter nous permet de combiner plusieurs options de traitement dans un seul et même appareil afin de fournir aux patients un traitement vraiment personnalisé qui évolue tout comme le fait leur douleur et ainsi leur offrir un soulagement durable. »

Le système SCS Spectra WaveWriter est le fruit de plus de dix ans de recherche clinique centrée sur l'optimisation de la sous-perception et l'administration de multiples traitements dans le but d'apporter un soulagement de la douleur plus efficace et à long terme. Ces travaux de recherche comprennent les études WHISPER et PROCO*. En outre, les premières données cliniques multicentriques d'observation dans le monde réel portant sur plus de 200 patients utilisant le système SCS Spectra WaveWriter ont montré une amélioration significative de la douleur globale, près de 90 % des patients rapportant une amélioration de plus de 50 % de leur douleuri.

« Nous comprenons les nombreuses difficultés auxquelles font face quotidiennement les personnes aux prises avec une douleur chronique. Ces personnes vivent souvent avec des douleurs atroces et insupportables depuis des années, après avoir essayé de nombreux traitements qui ne fonctionnent tout simplement pas », a déclaré Vincent Sourdaine, directeur adjoint de la neuromodulation de Boston Scientific pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). « Nous nous sommes fixé pour mission de rechercher et de développer des options de traitement pour les millions de personnes gravement touchées par la douleur chronique et nous sommes très heureux de présenter ce nouveau système pour aider les patients à gérer leur douleur. »

La douleur chronique est un problème répandu qui touche un adulte sur cinq en Europe, soit 100 millions de personnesii. La stimulation de la moelle épinière est une alternative non opioïde pour le traitement de la douleur ; l'utilisation de médicaments tels que les opioïdes a fortement augmenté ces dernières années en Europeiii, où l'on dénombre environ 1,3 million d'utilisateurs d'opioïdes à haut risque, selon un récent rapportiv.

À propos de Boston Scientific

Boston Scientific change des vies grâce à des solutions médicales innovantes qui améliorent la santé des patients dans le monde entier. En tant que leader mondial des technologies médicales depuis plus de 35 ans, nous mettons la science au service de la santé en proposant un large éventail de solutions hautement performantes pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et réduire le coût de leurs soins. Pour plus d'informations, consultez www.bostonscientific.eu et suivez-nous sur Twitter et Facebook .

