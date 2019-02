/R E P R I S E -- Stages 2019-2020 de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant - Cinq stages à l'Assemblée nationale/





QUÉBEC, le 15 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation Jean-Charles-Bonenfant lance un appel de candidatures afin de recruter cinq diplômés universitaires qui, pendant dix mois, découvriront le travail des parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec et y contribueront. Assorti d'une bourse de 21 000 $, le stage est une occasion unique de plonger au coeur de l'activité parlementaire. La date limite pour poser sa candidature est le 15 février 2019.

De septembre 2019 à juin 2020, les stagiaires seront jumelés en alternance à un député ou à une députée du gouvernement et de l'opposition qu'ils appuieront dans leur travail. En plus de rédiger un essai sur un sujet touchant le parlementarisme et la démocratie, les stagiaires organiseront et mèneront une mission à l'étranger afin de faire une analyse comparative des systèmes parlementaires.

Les conditions d'admissibilité

Le candidat ou la candidate doit avoir la citoyenneté canadienne ou avoir obtenu sa résidence permanente au Canada, en plus d'être titulaire d'un diplôme d'une université québécoise (1er, 2e ou 3e cycle) depuis moins de deux ans ou être sur le point de l'obtenir. Pour plus d'informations ou pour remplir le formulaire de candidature, consultez le site Internet au www.fondationbonenfant.qc.ca.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation Jean-Charles-Bonenfant poursuit sa mission qui consiste à augmenter, à améliorer et à diffuser les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires du Québec et à promouvoir l'étude et la recherche.

